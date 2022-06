¿Hasta cuándo puede Colo Colo inscribir jugadores para la Copa Sudamericana?

El técnico Gustavo Quinteros mostró su preocupación en el retraso de fichajes cuando restan tres días para entregar la lista de buena fe.

Colo Colo inicia su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes 28 de junio enfrentando a Internacional de Porto Alegre. Esto, luego de ser transferido desde la Copa Libertadores como tercero del Grupo F que compartía con River, Alianza Lima y Fortaleza.

Y de cara a este compromiso, que iniciará en el Estadio Monumental, el Cacique atraviesa un gran dilema puesto que aún no se confirma la llegada de ningún refuerzo para el segundo semestre, de los tres permitidos por el reglamento del fútbol chileno.

Y, para los clubes que vienen del primer certamen continental en importancia, el plazo límite para entregar el listado de 50 jugadores (lista de buena fe) vence el sábado 25 de junio a las 18:00, tres días antes de su estreno frente al Colorado. Es decir, solo restan tres días. El Manual de Clubes de la CONMEBOL de este año no permite excepciones para agregar futbolistas pasado esta fecha.

Al respecto, el técnico Gustavo Quinteros expresó su preocupación en el retraso de las negociaciones con algunas incorporaciones y aseguró que la gerencia deportiva, comandada por Daniel Morón, está trabajando para sellar algún nombre.

"Estoy todo el tiempo en contacto con nuestro gerente deportivo, y él está trabajando en ese tema, y está tratando de solucionar el problema lo antes posible, para que los jugadores lleguen y podamos fortalecer el equipo. Esperamos que antes del cierre del libre de pases podamos incorporar a esos jugadores que nos den más variantes", dijo en conferencia de prensa.

"La idea es contar con tres jugadores para sumarlos ahora, competir con ellos, asegurar la clasificación a Copa Libertadores para competir con el mismo plantel para la siguiente temporada. Uno sería el reemplazo de (Emiliano) Amor, y serían otros dos jugadores más para fortalecer y tener variantes en un plantel que jugará Copa Chile, Sudamericana y Torneo Nacional, que es el objetivo principal nuestro", añadió.

"Yo me aparto de las negociaciones. Nuestra idea es tener más variantes, más alternativas de reemplazos. Nosotros damos los nombres y en las negociaciones no sabemos. Dependemos de que esas negociaciones terminen en un acuerdo y hasta ahora no se han logrado y esperamos que antes del cierre de pases podamos sumar y tener variantes", insistió.

"(Leandro) Benegas estaba en la lista hace un tiempo. El director deportivo tiene la lista, y ya es tema del club sumar jugadores que uno presentó en su momento, y ahora a mitad de año no hay tanto jugador libre o tantas posibilidades. Varios se fueron a otros clubes, y esperamos que podamos sumar a los jugadores que aún están en la lista", sentenció.

Cabe recordar que el plazo para sumar nuevos refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional no es el mismo de la competencia internacional puesto que, según las bases del torneo doméstico en el Artículo 13° sobre el “plazo para la solicitud de habilitación de jugadores”, se establece que “el plazo fatal para presentar una solicitud de habilitación de jugadores vence a las 23:59 horas del día hábil anterior al inicio de la 19ª fecha”. Es decir, tienen hasta el jueves 22 de julio para la inscripción de nuevas caras.