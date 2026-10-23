Hasta 2031: el Real Madrid se acerca a cerrar la renovación de una estrella de peso

El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, está cerca de ampliar su contrato con el club español, tras mantener conversaciones positivas sobre la renovación, en un movimiento que busca asegurar su continuidad durante muchos años en el Santiago Bernabéu.

La cadena "BBC" afirmó que las negociaciones podrían desembocar en la firma de un nuevo contrato que se extendería hasta 2031, pese a que el contrato actual del jugador, de 23 años, aún incluye más de dos años y medio.

Bellingham se incorporó al Real Madrid, procedente del Borussia Dortmund alemán en 2023, por 103 millones de euros, y desde su llegada ha logrado marcar 49 goles en 152 partidos con la camiseta del conjunto blanco, confirmando su valor en la plantilla del equipo.

El jugador inglés ofreció una primera temporada excepcional en la capital española, después de marcar 19 goles y dar 6 asistencias en 28 partidos de la Liga española en la temporada 2023-2024, contribuyendo a la conquista del título de LaLiga por parte del Real Madrid, además de la victoria en la Liga de Campeones de Europa.

Pese al descenso de sus registros goleadores en las temporadas siguientes, Bellingham continuó desempeñando papeles influyentes en la creación de juego y el movimiento ofensivo, además de sufrir lesiones que afectaron a su participación durante la temporada 2025-2026, antes de iniciar la temporada actual con 3 goles y 3 asistencias en 9 partidos.

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El movimiento del Real Madrid para renovar el contrato del jugador refleja la importancia de Bellingham en el proyecto del club, después de evolucionar de un centrocampista destacado por su capacidad goleadora a un elemento polivalente, que combina la creatividad, el esfuerzo físico y la flexibilidad táctica.

El acuerdo sobre un nuevo contrato reforzaría la estabilidad del jugador dentro del conjunto blanco y otorgaría al club mayores garantías para conservar a uno de sus elementos más destacados en los próximos años, en vista de sus continuas ambiciones de competir por los títulos nacionales y europeos.