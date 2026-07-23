El futuro del joven extremo marfileño Yan Diomande sigue generando polémica, ante el creciente interés de los grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios durante el actual mercado de fichajes veraniego, pese a la insistencia del Leipzig en conservarlo.

En este sentido, el diario alemán "Bild" informó este jueves de que las vacaciones habituales de las que disfrutó Diomande (19 años) tras su participación en el Mundial 2026 han concluido, y se espera que regrese a los entrenamientos del Leipzig la próxima semana, antes del inicio de la concentración del equipo en Austria, aunque el club no ha fijado una fecha exacta para su vuelta.

Lee también

El Real Madrid se reúne en secreto con los agentes de Rodri, y la condición del City supone un obstáculo

Flick ha perdido por completo la confianza en una estrella del Barcelona

El diario añadió que el Leipzig ya había rechazado una oferta del Liverpool, por valor de 100 millones de euros, durante la participación del jugador en el Mundial, aprovechando que Diomande está vinculado por un contrato que se extiende hasta el verano de 2030, sin cláusula de rescisión.

Asimismo, señaló que el Liverpool ya no es el único club que desea contratar al jugador, pues el Arsenal, el Real Madrid, el Manchester City y el Paris Saint-Germain también han mostrado su disposición a pagar 100 millones de euros.

Además, Diomande ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, por un contrato que se extiende hasta el año 2031, pero el club francés todavía no ha presentado una oferta oficial al Leipzig.

Presiones sobre el París

Según el informe, el entorno del jugador, en colaboración con la agencia Roc Nation que gestiona sus asuntos, intenta ejercer presión sobre el Paris Saint-Germain para acelerar las negociaciones con el Leipzig, por temor a que otro club se sume a la operación.

El "Bild" apuntó que el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, estuvo junto al presidente de Red Bull, Oliver Mintzlaff, durante la final del Mundial en Nueva York, lo que brindó la ocasión de mantener conversaciones entre ambas partes.

Por su parte, el Leipzig pide al menos 120 millones de euros para aceptar la venta de Diomande, aunque cada vez está menos convencido de la posibilidad de retenerlo una temporada más, incluso con la idea de cederlo de nuevo, algo que rechaza, según el informe, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

El diario concluyó señalando que "la dirección del Leipzig es consciente del gran valor deportivo y comercial que representa Diomande, pero al mismo tiempo sabe que mantener a un jugador que no desea continuar podría repercutir negativamente en el ambiente del equipo, como ocurrió anteriormente con Xavi Simons".