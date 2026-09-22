Hasta 2031: el Barcelona cierra oficialmente un nuevo fichaje

El club español Barcelona ha anunciado la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa «Nespresso» que se extenderá durante 5 años, hasta 2031, en virtud del cual la compañía se convierte en la cafetería oficial del club, dentro del marco de la ampliación de las alianzas comerciales vinculadas al club y a sus instalaciones.

«Nespresso» comenzará su presencia en el «Spotify Camp Nou» de forma gradual, mientras que en la etapa actual su presencia se concentrará en las salas VIP, donde los invitados podrán disfrutar de los productos de la empresa durante los partidos del Barcelona, los eventos y las actividades que acoge el estadio.

La colaboración refleja, según el acuerdo, la orientación de ambas partes hacia la oferta de nuevas experiencias para los aficionados e invitados, mediante la disponibilidad de café en un entorno deportivo y de ocio distinguido, aprovechando las soluciones de «Nespresso» destinadas al sector profesional.

La nueva alianza llega después de que el Barcelona anunciara recientemente otro acuerdo de patrocinio con la empresa «Telefónica», en el marco de la continuidad del club en la ampliación de su red de alianzas comerciales.

«Nespresso»: presencia mundial

«Nespresso» es una de las empresas destacadas en el sector del café elaborado en cápsulas, y colabora con más de 168.550 agricultores en 18 países a través del programa de calidad sostenible AAA, que lanzó en 2003 en colaboración con la organización «Rainforest Alliance».

La empresa también obtuvo la certificación B Corp en 2022, en el marco de su compromiso con los estándares relativos a la responsabilidad social, medioambiental y la transparencia.

«Nespresso» tiene su sede principal en la ciudad suiza de Vevey, opera en 96 mercados y cuenta con más de 14.000 empleados, mientras que para 2024 gestionaba una red de venta minorista mundial que incluye 818 tiendas.

Asimismo, «Nespresso para Empresas» ofrece soluciones personalizadas para las distintas empresas e instalaciones, que incluyen restaurantes, cafeterías, hoteles y oficinas, a través de una gama de máquinas de café y productos diseñados para el uso profesional.