Cómo ver el Hartlepool United vs Southend United con una VPN

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Previa del partido

National League - Jornada 20 28 nov 2026 - 12:30 The Suit Direct Stadium

El Hartlepool United recibe al Southend United en The Suit Direct Stadium en un partido de la National League que enfrenta a un equipo en busca de estabilidad con otro situado cerca de la zona alta de la tabla.

El equipo de Peter Wild llega con mejores sensaciones que hace unas semanas. El miércoles por la noche venció por 2-0 al Solihull Moors, un triunfo que se suma al 2-1 logrado ante el Gateshead el fin de semana anterior.

Esas dos victorias consecutivas llegaron tras una racha complicada que incluyó un empate con el Wealdstone y derrotas ante el Boreham Wood y el AFC Fylde. El Hartlepool ocupa la 17.ª posición y esos dos triunfos le han dado algo de margen.

El Southend viaja al norte en cuarta posición bajo las órdenes de Kieron Dyer. El martes por la noche ganó por 2-0 en el campo del Forest Green Rovers, un resultado que calmó las aguas tras la derrota por 3-2 ante el Boreham Wood.

Los últimos partidos del equipo de Dyer han tenido muchos goles. Entre sus resultados recientes figuran un empate 3-3 en el campo del Worthing y una derrota por 3-2 ante el Wealdstone. Es peligroso en ataque, pero no siempre se muestra seguro atrás.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en abril, cuando el Hartlepool se impuso en casa por 4-3 en un partido de siete goles. El Southend querrá darle la vuelta a aquel resultado.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro. Esta página se actualizará si se confirma un canal de televisión o una emisión en directo por internet.

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