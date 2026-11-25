Cómo ver el Hartlepool United vs Solihull Moors con una VPN

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Previa del partido

National League - Jornada 19 25 nov 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

El Hartlepool United recibe al Solihull Moors en The Suit Direct Stadium en un partido de la National League entre dos clubes que ocupan puestos consecutivos en la mitad baja de la tabla.

El equipo de Peter Wild llega tras vencer al Gateshead por 2-1 el sábado pasado en un encuentro que comenzó perdiendo. Fue un resultado bien recibido después de un empate ante el Wealdstone y de las derrotas frente al Boreham Wood y el AFC Fylde.

Los últimos partidos del Hartlepool rara vez han sido tranquilos. Ha marcado nueve goles y ha encajado diez en los cinco más recientes, y la afición local se ha acostumbrado a ver goles en ambas porterías.

El Solihull Moors viaja al norte con mucho mejor ánimo a las órdenes de Chris Millington. Venció al Altrincham por 2-1 el pasado fin de semana y sumó así su cuarta victoria consecutiva tras perder contra el Carlisle United a finales de octubre.

Esa racha incluye un triunfo por 2-0 en el campo del Sutton United y otro por 3-2 en el del Wealdstone, y ha impulsado a un equipo que sigue justo por debajo del Hartlepool en la tabla.

Los dos clubes también han protagonizado partidos entretenidos entre sí. El Hartlepool ganó los dos enfrentamientos de la temporada pasada y marcó cuatro goles en Solihull en febrero.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Esta página se actualizará si se confirma un canal de televisión o una emisión en directo por streaming.

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