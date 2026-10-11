«¿Queremos repasar ahora juntos todas las ocasiones de gol que tuvimos?», preguntó el director deportivo Max Eberl durante su análisis de este partido loco en la zona mixta. Habría sido una noche larga. Pero antes incluso de que alguno de los reporteros presentes pudiera aceptar, Eberl descartó ese procedimiento y se limitó a constatar: «No soy un gran amigo de los expected goals. Pero leo que tuvimos cinco y algo. Entonces puedes generar tantas ocasiones de gol como quieras, si no las marcas».

El Bayern cometió un tropiezo ante el Augsburgo, por supuesto, también por culpa de Manuel Neuer. Su error garrafal derivó en el 0-1 a los ocho segundos, el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. En el momentáneo 1-2 de Rodrigo Ribeiro, Neuer volvió a actuar con poca fortuna, igual que toda la zaga. Pero, sobre todo, los muniqueses fallaron ante el Augsburgo por su desastrosa definición.

El Bayern generó ante el Augsburgo un valor xG de 5,13 goles esperados. Con mucha diferencia, su mejor registro en la temporada del Bayern, todavía joven, pero ya también rica en goleadas. En el 7-0 ante el Union Berlín inmediatamente antes del parón de selecciones, por ejemplo, los muniqueses se habían quedado «solo» en 3,71.

Según el portal de datos Statmuse , el valor ante el Augsburgo es incluso el octavo más alto del Bayern en la Bundesliga desde el inicio de la recopilación de datos en la temporada 2021/22. El récord xG en ese periodo corresponde, según eso, a una victoria por 8-1 ante el FSV Mainz 05 en el año 2024 y se sitúa en 6,57. En los siete partidos con un valor xG superior al registrado ahora ante el Augsburgo, los muniqueses marcaron, por cierto, al menos cuatro goles.

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Luis Díaz y Serge Gnabry marcaron dos goles anulados por fuera de juego cada uno

Además, no hay que olvidar una cosa: en el valor xG de 5,13 generado ahora en Augsburgo ni siquiera están incluidos los cuatro goles anulados en total por fuera de juego de Luis Díaz y Serge Gnabry (dos cada uno). De lo contrario, los muniqueses probablemente habrían establecido un nuevo récord. Por cierto, tres de las cuatro anulaciones fueron indiscutibles. Pero el primer gol de Luis Díaz, una espectacular chilena, en realidad debería haber subido al marcador no solo a juicio de Eberl.

Josip Stanisic estaba en fuera de juego en la acción previa, pero luego el gol llegó en una nueva situación de juego. El árbitro Sven Jablonski concedió inicialmente el gol, pero después lo anuló tras la intervención del VAR. «Fue muy bueno que el VAR estuviera en funcionamiento. Si no, habríamos perdido 6-2», dijo Robin Fellhauer, del Augsburgo, con una sonrisa pícara, aunque en líneas generales se mostró crítico con el VAR.

Aunque Díaz envió dos veces el balón a la portería, curiosamente acabó el partido, según las estadísticas oficiales, con cero disparos y, en consecuencia, también con un valor xG de 0. En términos generales, por ello se puede anotar en su caso, en cierto modo, un progreso. En las semanas previas al parón de selecciones, Díaz había desperdiciado una serie de ocasiones clarísimas; esta vez registró un 100 % de efectividad. Ahora solo falta que lo consiga dentro del reglamento o que el árbitro acompañe.

Hasta qué punto Díaz anhela una experiencia positiva se notó en su efusiva celebración tras su supuesto 1-1, finalmente anulado. «Simplemente le habría venido bien que el gol hubiese subido al marcador», dijo Eberl, que ve a Díaz, tras su pausa de recuperación durante el parón de selecciones (renunció a los partidos con Colombia), en general «absolutamente en línea ascendente».

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Harry Kane se destapa ante el Augsburgo como un devorador de ocasiones al revés

En la definición, sorprendentemente, quien más destacó en negativo en Augsburgo fue Harry Kane. El inglés, tan certero antes y durante el parón de selecciones y, en realidad, casi siempre, se presentó de repente como si fuera otro, como un fallón de cara al gol; en cierto modo asumió el papel de Díaz. Kane desaprovechó tres grandes ocasiones y se quedó sin marcar pese a sus ocho remates; el más peligroso se estrelló en el larguero poco antes del descanso. Kane, por sí solo, alcanzó un valor xG de 1,55.

El segundo jugador con más disparos (seis) fue Ismael Saibari. Al menos marcó el momentáneo 1-1, mientras que Nathaniel Brown anotó el tardío 2-2 (ambos a pase de Kane). En total, los muniqueses realizaron 30 disparos ante el Augsburgo.

Por cierto, para Eberl la abundancia de ocasiones de gol generadas también fue la gran diferencia con el primer tropiezo de esta temporada, el 0-0 ante el Schalke 04 en la segunda jornada. «A diferencia de lo que pasó en Schalke, encontramos muchas más soluciones», dijo el director deportivo. Entonces los muniqueses se habían quedado en un valor xG de apenas 1,94.

Mientras tanto, Kimmich no atribuyó la abundancia de ocasiones de gol solo al potencial ofensivo del Bayern. «En general, la verdad es que me sorprendió que llegáramos a tantas ocasiones de gol», dijo. «Sinceramente, me pareció que el Augsburgo ni siquiera defendió extraordinariamente bien».

Bayern: los valores xG en los partidos disputados hasta ahora esta temporada