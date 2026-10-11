«¿Queremos repasar ahora juntos todas las ocasiones de gol que tuvimos?», preguntó el director deportivo Max Eberl en su análisis de este loco partido en la zona mixta. Habría sido una noche larga. Pero antes incluso de que alguno de los reporteros presentes pudiera estar de acuerdo, Eberl descartó ese procedimiento y se limitó a constatar: «No soy un gran amigo de los goles esperados. Pero leo que tuvimos cinco y pico. Entonces puedes generar tantas ocasiones de gol como quieras, si no las conviertes».

El Bayern de Múnich falló ante el Augsburgo, por supuesto, también por culpa de Manuel Neuer. Su error garrafal derivó en el 0-1 a los ocho segundos, el gol más rápido de la historia de la Bundesliga. En el momentáneo 1-2 de Rodrigo Ribeiro, Neuer volvió a actuar con poca fortuna, al igual que toda la zaga. Pero, sobre todo, el conjunto muniqués falló ante el Augsburgo por su desastrosa definición.

El Bayern de Múnich generó ante el Augsburgo un valor xG de 5,13 goles esperados. Con mucha diferencia, el mejor registro en la todavía joven, pero ya también rica en goleadas, temporada del Bayern. En el 7-0 ante el Union Berlín inmediatamente antes del parón de selecciones, por ejemplo, los muniqueses habían llegado «solo» a 3,71.

Según el portal de datos Statmuse , el valor ante el Augsburgo es incluso el octavo más alto del Bayern de Múnich en la Bundesliga desde el inicio de la recopilación de datos en la temporada 2021/22. El récord xG en este periodo corresponde, por tanto, a una victoria por 8-1 ante el FSV Mainz 05 en 2024 y se sitúa en 6,57. En los siete partidos con un valor xG superior al registrado ahora ante el Augsburgo, los muniqueses marcaron, por cierto, al menos cuatro goles.

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Luis Díaz y Serge Gnabry marcaron dos goles anulados por fuera de juego cada uno

Además, no hay que olvidar una cosa: en el valor xG de 5,13 generado ahora en Augsburgo no están incluidos en absoluto los cuatro goles anulados en total por fuera de juego de Luis Díaz y Serge Gnabry (dos cada uno). De lo contrario, los muniqueses probablemente habrían establecido un nuevo récord. Tres de las cuatro anulaciones, por cierto, fueron indiscutibles. Pero el primer gol de Luis Díaz, una espectacular chilena, no solo a juicio de Eberl debería haber subido al marcador.

Josip Stanisic estaba en fuera de juego en la acción previa, pero el gol llegó después de una nueva situación de juego. El árbitro Sven Jablonski concedió inicialmente el tanto, pero luego lo anuló tras la intervención del VAR. «Estuvo muy bien que el VAR estuviera en funcionamiento. Si no, habríamos perdido 6-2», dijo Robin Fellhauer, del Augsburgo, con una sonrisa pícara, aunque en líneas generales se mostró crítico con el VAR.

Aunque Díaz mandó el balón dos veces a la red, según las estadísticas oficiales terminó curiosamente el partido sin ningún disparo y, en consecuencia, también con un valor xG de 0. En términos generales, por eso se le puede anotar en cierto modo un progreso. En las semanas previas al parón de selecciones, Díaz había desperdiciado una tras otra grandes ocasiones; esta vez registró una efectividad del 100 %. Ahora solo falta que lo consiga dentro del reglamento o que el árbitro acompañe.

Lo mucho que Díaz ansía una alegría se notó en su efusiva celebración tras su supuesto 1-1, que finalmente fue anulado. «Simplemente le habría venido bien que el gol hubiera valido», dijo Eberl, que en líneas generales ve a Díaz, tras su pausa de recuperación durante el parón de selecciones (renunció a los partidos con Colombia), «absolutamente en línea ascendente».

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Harry Kane se destapa ante el FC Augsburgo como un devorador de ocasiones

En la definición, sorprendentemente, quien más destacó en negativo en Augsburgo fue Harry Kane. El inglés, tan certero antes y durante el parón de selecciones y, en realidad, casi siempre, se presentó de repente como si fuera otro, como un devorador de ocasiones; de algún modo asumió el papel de Díaz. Kane desperdició tres grandes ocasiones y falló con ocho remates; el más peligroso se estrelló en el larguero poco antes del descanso. Kane, por sí solo, alcanzó un valor xG de 1,55.

El segundo mayor número de disparos (seis) fue para Ismael Saibari. Al menos marcó el momentáneo 1-1, mientras que Nathaniel Brown hizo el definitivo 2-2 (ambos a pase de Kane). En total, los muniqueses realizaron 30 disparos ante el Augsburgo.

Por cierto, para Eberl, la gran cantidad de ocasiones creadas fue también la gran diferencia con el primer tropiezo de esta temporada, el 0-0 ante el FC Schalke 04 en la jornada 2. «A diferencia de lo que pasó en Schalke, encontramos muchas más soluciones», dijo el director deportivo. Entonces, los muniqueses se habían quedado en un valor xG de apenas 1,94.

Mientras tanto, Kimmich no atribuyó la abundancia de ocasiones de gol solo al poder ofensivo del Bayern. «En general, la verdad es que me sorprendió que llegáramos a tantas ocasiones de gol», dijo. «Sinceramente, me pareció que el Augsburgo ni siquiera defendió de manera extraordinariamente buena».

Bayern de Múnich: los valores xG en los partidos disputados hasta ahora esta temporada