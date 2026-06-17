Harry Kane supera a un icono de Holanda y a Messi en la victoria de Inglaterra sobre Croacia

Inglaterra venció 4-2 a Croacia en su debut en el Grupo L del Mundial. Harry Kane anotó dos goles y los corners de Declan Rice generaron constante peligro. El equipo de Thomas Tuchel, con este triunfo, jugará el martes ante Ghana, que enfrentará a Panamá en la madrugada del miércoles al jueves.

A los diez minutos, Luka Modric cometió penalti. Kane lo lanzó, Livakovic lo detuvo, pero salió demasiado rápido y el inglés tuvo una segunda ocasión que aprovechó con un disparo perfecto a la derecha.

Kane ya suma cinco penaltis transformados en Mundiales y lidera la clasificación. Hasta ahora compartía el primer puesto con la leyenda holandesa Rob Rensenbrink, subcampeón en 1974 y 1978, y con Gabriel Batistuta, Lionel Messi y Eusébio.

Inglaterra dominó al principio, con peligro constante por la banda derecha de Noni Madueke, quien buscó asistir a Kane y a Jude Bellingham sin éxito. Sin embargo, al final de una vibrante primera parte, los croatas empataron 1-1.

Un disparo lejano de Martin Baturina tocó en la mano de Jordan Pickford y se coló por la esquina izquierda. Sin embargo, Inglaterra respondió al instante: centro preciso de Rice y cabezazo certero de Kane. Ya en el quinto minuto de descuento, Peter Musa igualó tras pase de Ivan Perisic.

2-2 al descanso. Nada más reiniciar, Bellingham entró por derecha y sirvió al segundo palo. Inglaterra olió sangre: Bellingham, O'Reilly y Rice avisaron, pero el cuarto no llegó gracias a las atajadas de Livakovic. Croacia sufrió tras el descanso.

En la reanudación, Tuchel introdujo a Saka, Rogers y Rashford por Rice, Madueke y Gordon.

Las ilusiones croatas murieron cuando Rashford, tras un rápido contraataque, colocó el balón en el ángulo derecho. Para entonces Bellingham, autor de una gran actuación, ya había sido sustituido. Gran inicio para Inglaterra en el Mundial, mientras los croatas, semifinalistas en 2022, se lamen las heridas.