Harry Kane se hace viral tras el México-Inglaterra: «¡Una de las mejores entrevistas que verás!»

La entrevista en el campo de Harry Kane con la BBC causa revuelo en Internet. El delantero del Bayern de Múnich se quedó sin voz tras el México-Inglaterra (2-3).

El encuentro en el Estadio Azteca fue un calvario para sus cuerdas vocales, pero Inglaterra avanzó a cuartos de final.

La BBC ha compartido la divertida entrevista con Kane. «¡Una de las mejores entrevistas que verás! Descansa, Harry».

«Marcamos tres goles a una anfitriona que no había recibido ninguno y jugamos entre cuarenta y cincuenta minutos con diez».

«Pueden decir lo que quieran, pero tenemos una enorme voluntad y orgullo con esta camiseta. Todos luchamos por cada balón y cada centímetro del campo», concluyó el veterano delantero.

En cuartos de final, Inglaterra se medirá a Noruega, que el domingo sorprendió al vencer a Brasil.

El duelo europeo se jugará en Miami, donde Inglaterra podría perder a Jordan Henderson, lesionado al celebrar el triunfo.