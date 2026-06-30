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Harry Kane se aleja del Barcelona... y solo un escenario podría cambiar las cosas

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El Barça busca un sustituto para Lewandowski

El Barcelona busca un delantero tras la marcha de Robert Lewandowski.

 El polaco marcaba unos 30 goles por temporada. Entre los candidatos destaca Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich.

Según el «Daily Mail», el Barça contactó a los agentes del inglés, pero el jugador no considera el fichaje.

Según «Marca», el Barça explora esta opción tras el posible fracaso del fichaje de Julián Álvarez, del Atlético.

El Barça ya lo intentó hace semanas y repitió la operación hace unos días, por si surgen problemas con Julián Álvarez.

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Sin embargo, su fichaje se antoja complicado: el Bayern no quiere vender a uno de sus mejores jugadores.

 Solo si el jugador pidiera irse, como hizo Lewandowski hace cuatro años, podría cambiar la situación, pero por ahora Kane no lo contempla.

Aunque Julián Álvarez presiona al Atlético para que lo traspase al Barcelona, el inglés no piensa desafiar al Bayern.

 Es más probable que pronto negocie una mejora de su contrato. Ante esto, el Barcelona ha descartado presionar al club alemán y ha descartado definitivamente a Harry Kane.

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