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St. Louis Cardinals v Kansas City RoyalsGetty Images Sport

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Harry Kane revela el mensaje apasionado de Tuchel que desencadenó la remontada de Inglaterra

H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra
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Inglaterra vs Croacia
Croacia
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EE. UU.

¿Qué hicieron los ingleses contra Croacia?

En una noche apasionante, Inglaterra remontó y venció 4-2 a Croacia en su debut mundialista.

Inglaterra comenzó arrolladora con dos tantos de Harry Kane, pero Croacia respondió con goles de Martin Baturina y Peter Musa para igualar 2-2 al descanso.

En el descanso, un mensaje ardiente de Thomas Tuchel reavivó a los ‘Tres Leones’, que salieron con otra actitud y sentenciaron gracias a Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Kane confesó a ITV, según The Guardian: «La primera parte nos desanimó; jugamos bien, pero encajamos un gol por un despiste y nos replegamos sin motivo».

Y añadió: «Nos pidió que nos liberáramos, que nos calmáramos y que atacáramos. Dijo: “¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le mostremos al mundo quiénes somos”».

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Y añadió: «El mérito es del entrenador; sus palabras fueron claras: si perdemos, que sea con carácter; no queremos arrepentirnos».

Y añadió: «En la segunda parte salimos como un torbellino; no pudieron seguirnos el ritmo, y ese debe ser nuestro nivel en cada partido».

Kane, citado por «PA Media», cerró: «Primera victoria en un gran torneo ante un rival como Croacia; un inicio inmejorable. Felicidades a todos los jugadores».

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