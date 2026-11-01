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Harry Kane ha valorado con franqueza su actuación tras el emocionante empate a 2 del Bayern de Múnich ante el Borussia Dortmund el sábado. El capitán de Inglaterra vivió una noche frustrante en el Allianz Arena, donde el gigante bávaro no pudo pasar del empate frente a su acérrimo rival en un vibrante Der Klassiker.

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Kane reflexiona sobre su frustración en el clásico

Kane no ocultó su decepción tras el empate del Bayern ante el Dortmund y describió la velada como una «noche extraña» para el líder de la Bundesliga. El prolífico delantero estuvo aislado durante largos periodos y no pudo influir en el marcador como suele hacerlo, mientras que el Dortmund reaccionó al final para llevarse un punto. Fue un partido inusualmente discreto para el exjugador del Tottenham, que atraviesa un momento de forma sensacional desde su llegada a Alemania.

El delantero de 33 años se mostró frustrado por no haber marcado pese a disponer de varias ocasiones a lo largo del encuentro. «Hoy probablemente no ha sido mi mejor actuación ni la mejor del equipo, pero así es la vida. Forma parte de ser delantero y futbolista. Podría haber seguido jugando otra hora y el balón no habría entrado. A veces hay que aceptarlo», declaró Kane a Bulinews en la zona mixta tras el partido.

Aumenta la preocupación por las lesiones en el Bayern

Más allá del resultado, el estado físico de la plantilla sigue siendo una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico después de que varios jugadores parecieran sufrir molestias durante un encuentro de gran exigencia física. El Bayern ya tenía la enfermería bastante llena y la intensidad del choque ante el Dortmund podría haber sumado más nombres a la lista. Kane señaló la preocupación por el estado físico de sus compañeros.

«Fue una noche extraña en todos los sentidos. Tenemos que ver cómo están los lesionados. Un par de ellos no tenían buena pinta», explicó el inglés. Con un calendario implacable por delante, perder a jugadores importantes podría ser decisivo para las aspiraciones del Bayern de competir en varios frentes esta temporada.

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El capitán advierte de que el exigente calendario obliga a recurrir a toda la plantilla

Kane ha alertado de la acumulación de partidos en invierno e insiste en que las rotaciones serán imprescindibles para que su equipo mantenga sus opciones de ganar títulos en todas las competiciones. Con un calendario cada vez más apretado y partidos decisivos que se suceden sin apenas descanso, el capitán de Inglaterra dejó claro que la profundidad de la plantilla marcará la temporada.

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«Estamos en una fase de la temporada en la que se nos vienen muchos partidos. Tenemos que pensar en utilizar mucho a toda la plantilla y no hay duda de que lo haremos», afirmó Kane.

La atención se centra en el Atlético de Madrid

Pese al tropiezo en la competición nacional, Kane no tardó en centrarse en el próximo desafío. El Bayern viaja a la capital española para enfrentarse al Atlético de Madrid el martes en la Champions League, un partido que exige pasar página de inmediato. El delantero asegura que está físicamente preparado para la difícil visita al estadio Metropolitano.

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«Estaré listo para jugar contra el Atlético de Madrid. Es un partido importante para nosotros. Vamos a jugar fuera de casa en un campo muy difícil, así que necesitaremos que todos den un paso adelante», concluyó.