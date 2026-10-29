Harry Kane promete el regalo definitivo a sus compañeros de Inglaterra y del Bayern de Múnich tras una emotiva victoria en el Balón de Oro

Compartir Sigue a GOAL en Google

Harry Kane ha revelado que planea hacer regalos especiales a sus compañeros del Bayern de Múnich y de la selección inglesa tras su histórica conquista del Balón de Oro en Londres. El delantero de 33 años firmó un 2026 increíble, en el que marcó un total de 73 goles entre su club y su selección para hacerse con el premio individual más prestigioso del fútbol.

Anuncios

Alcanzar la cima

Kane conquistó su primer Balón de Oro el lunes por la noche, tras imponerse a Kylian Mbappe y Lamine Yamal para hacerse con el prestigioso galardón. El jugador de 33 años recibió el premio en Londres, su ciudad natal, donde pronunció un discurso de agradecimiento antes de celebrarlo en una exclusiva discoteca del Soho.

El reconocimiento llega después de una asombrosa campaña de 2026 para el prolífico delantero. Kane marcó la impresionante cifra de 61 goles en solo 51 partidos en todas las competiciones con el Bayern de Múnich, a los que sumó otros 12 con Inglaterra.

Relojes y recompensas

Tras su consagración, Kane confirmó que compartirá su éxito con los jugadores que le ayudaron a llegar a la cima. El delantero, que lució durante la ceremonia un Rolex Daytona extremadamente raro valorado en casi un millón de libras, admitió que sus compañeros ya esperan regalos extravagantes.

En declaraciones al medio alemán BILD, Kane explicó que tiene intención de comprar regalos tanto para sus compañeros de club como para los de la selección.

Anuncios Anuncios

«Algunos de los chicos han pedido relojes o algo así, así que tendré que pensar en algo bonito para ellos, tanto en el Bayern como en Inglaterra», reveló. «Lo miraré y me aseguraré de comprar un buen regalo para todos».

Related Topics

¿Sir Harry?

Kane se convierte en el sexto inglés en ganar el Balón de Oro y se une a un grupo selecto en el que figuran Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan y Michael Owen. Sus logros sin precedentes han suscitado conversaciones en Downing Street sobre la posibilidad de concederle el título de caballero, que se sumaría a la distinción de miembro de la Orden del Imperio Británico que recibió en 2019.

Preguntado por BILD sobre la posibilidad de convertirse en caballero, Kane se mostró receptivo a la idea, aunque mantuvo los pies en el suelo.

Anuncios

«Desde luego, no diría que no. Lo agradecería mucho», afirmó. «Si llegara a ocurrir, sería increíble y algo de lo que estaría enormemente orgulloso. Pero ahora mismo no quiero entusiasmarme demasiado».

Al ser preguntado por cómo suena «Sir Harry Kane», el referente del Bayern añadió: «Suena bien, pero me resultaría un poco extraño que todo el mundo me llamara Sir. Así que, por ahora, seguiré siendo Harry».

Anuncios

Un regreso histórico a Wembley

Kane afronta una noche trascendental el 12 de noviembre, cuando Inglaterra reciba a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA. Se espera que el capitán muestre su trofeo del Balón de Oro en el estadio de Wembley antes del inicio del partido para celebrar el hito con la afición local.

Más allá de su reciente premio, el encuentro tiene una enorme importancia histórica para el delantero. Actualmente empatado con el legendario portero Peter Shilton con 125 partidos internacionales, Kane le superará como el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Inglaterra si salta al terreno de juego, un récord que se sumaría a su condición de máximo goleador de la selección con amplia ventaja.