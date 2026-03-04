Goal.com
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP
Harry Kane nombrado mejor delantero de los últimos 10 años: ¡Estadísticas alucinantes en el interior!

¿Mayor rendimiento en equipos peores y ligas más difíciles? Harry Kane hizo precisamente eso. ¡Descubre el entretenido análisis de por qué se le considera el mejor delantero del momento, incluso mejor que Benzema!

En el apasionado mundo de los debates futbolísticos, la pregunta de quién ha sido el mejor delantero de la última década sigue dividiendo a los aficionados. Harry Kane es uno de ellos. 

Ed Hindle tiene la misión de convencer a todo el mundo de que Kane es, sencillamente, el delantero más completo del fútbol moderno. Combina una definición certera con una visión creativa que pocos pueden igualar.

«Harry Kane es el mejor delantero de los últimos 10 años, tío», declara Ed.

«Tenemos a Benzema en Francia, ya sabes», interrumpe el otro presentador.

La discusión se intensifica rápidamente más allá de la simple cuenta de goles. «Harry Kane estaba consiguiendo mejores números que Benzema y lo hacía en un equipo mucho peor y en una liga mucho más difícil».

El juego completo de Kane se convierte en el argumento decisivo. «Harry Kane no solo era un delantero, sino también un enlace», insiste Ed. «(Es como Benzema), pero un poco mejor que Benzema».

@goalfanzone

Has Harry Kane been a better striker than Karim Benzema over the last 10 years? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #football #fanzone #premierleague #championsleague #worldcup

♬ original sound - GOAL's FanZone - GOAL's FanZone

Se anticipa una contrapregunta y se responde rápidamente: «(¿Entonces dices que Benzema no podía hacer el juego de enlace?) No digo que Benzema no pudiera hacerlo, digo que Harry Kane podía hacerlo cinco veces mejor».

Luego viene la estadística decisiva. «Harry Kane ganó en 2021 la Bota de Oro de la Premier League y fue el jugador con más asistencias en una temporada. Algo que a la gente le gusta alabar de Salah, pero que nadie suele mencionar de Harry Kane, que lo hizo unos años antes».

Este convincente argumento destaca la consistencia, la versatilidad y el impacto de Kane en una de las ligas más difíciles del mundo, a pesar de que a menudo juega en un equipo con menos estrellas.

