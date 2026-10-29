Tras todo el revuelo por su elección como mejor futbolista del mundo el lunes en Londres, el regreso de Harry Kane al Allianz Arena para el duelo de la Copa de Alemania contra el 1. FC Magdeburg resultó casi un tanto discreto. Al comienzo del calentamiento, sus compañeros le hicieron un pasillo al delantero inglés de 33 años en un estadio que aún estaba medio vacío. Después sonó por los altavoces «Rock You Like a Hurricane». Justo cuando Kane regresaba trotando al vestuario tras calentar, se proyectó un breve mensaje suyo en vídeo.

Es probable que el gran homenaje al FC Bayern por tener al mejor futbolista del mundo llegue el sábado, con motivo del gran partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund. Al fin y al cabo, será un escenario más digno que un encuentro de segunda ronda de la Copa de Alemania ante un equipo de segunda división. Kane volverá a jugar contra el BVB después de pasar todo el partido frente al Magdeburg en el banquillo (y de ser sustituido dignamente por Isamel Saibari).

Poco antes de la medianoche, Kane sí habló largo y tendido en la zona mixta sobre su conquista del Balón de Oro y todo lo que la ha acompañado.

Harry Kane planea sorpresas para sus compañeros

Una de ellas fue recibir, tal como le habían prometido, un schnitzel dorado del Waldgasthof Buchenhain. Como es sabido, el restaurante, situado al sur de las afueras de Múnich, le entrega un schnitzel por cada gol que marca en partido oficial desde su llegada. Por el Balón de Oro recibió una versión especial. No se la comió, como admitió Kane con una sonrisa: «Lo veo más como un trofeo».

Próximos partidos FCB Bundesliga 13:30 BVB Ver

Fue otra pequeña historia de su «semana realmente loca». Kane todavía intenta «asimilarlo todo». Le resulta «un poco extraño» ser el centro de tanta atención, como ocurrió en la gala del lunes o durante el pasillo previo al partido contra el Magdeburg: «Normalmente no disfruto mucho de esas cosas. Cuando salí a calentar y todos estaban allí aplaudiendo, casi me dio un poco de vergüenza».

Kane volvió a dar las gracias a todos sus compañeros por su contribución al triunfo, pero parece que no se quedará ahí. «Algunos de los chicos han pedido relojes o cosas parecidas», reveló Kane, que anunció sorpresas. «Así que tendré que pensar en algo bonito para ellos, tanto en el Bayern como en la selección inglesa. Me ocuparé de ello; desde luego, conseguiré un buen regalo para cada uno».

IMAGO

FC Bayern: Harry Kane explica su historia de Instagram

Mientras tanto, en Inglaterra se debate si el rey Carlos podría nombrar próximamente a Kane «Knight», lo que le permitiría hacerse llamar «Sir Harry Kane». «Desde luego, no diría que no. Lo agradecería mucho. Si ocurriera, sería increíble y algo de lo que estaría tremendamente orgulloso. Pero no quiero dejarme llevar demasiado por eso ahora».

Tras su elección como mejor futbolista del mundo, una historia de Instagram de Kane había llamado la atención. En ella escribió: «Work hard in silence, let success be your noise». (En español: «Trabaja duro en silencio, deja que el éxito hable por ti»). Muchos interpretaron el mensaje como una indirecta a Lamine Yamal y Kylian Mbappe, sus rivales por el premio, que antes de la elección se habían postulado activamente con numerosas declaraciones públicas.

«No, en absoluto», aseguró Kane. «Es una cita que, sinceramente, me ha encantado toda la vida. Resume lo que hago y cómo entiendo el trabajo duro, la disciplina y la dedicación. A menudo tuve que entrenar solo entre bastidores. Creo que es una gran cita que muchos niños y niñas pueden usar para ayudarse a sí mismos».