El Bayern de Múnich ha ganado por 1-2 su partido a domicilio contra el SV Elversberg. El campeón récord de Alemania tuvo muchísimos problemas con el recién ascendido, pero finalmente logró llevarse la victoria. Harry Kane marcó el gol del triunfo y firmó así su tanto número 99 con la camiseta del Bayern.

Tras el empate en Gelsenkirchen ante el Schalke 04 (0-0), el Bayern estaba obligado a ir en busca de una victoria para resarcirse. Entre semana, el equipo del entrenador Vincent Kompany había ganado con claridad por 5-0 al Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

El Elversberg estuvo cerca de marcar en dos ocasiones en los primeros compases. Primero, los hombres de Kompany se libraron del susto cuando Kim Min-Jae desvió de forma desafortunada un centro. Apenas unos minutos después, el envío de Cole Campbell salió demasiado fuerte para Noah Darvich.

Aun así, el Bayern se adelantó en el marcador. Saibari encaró a su rival y puso un centro raso que no tocó nadie. En el segundo palo, Lennart Karl sí consiguió convertir ese balón en gol.

Antes del descanso, el Bayern volvió a librarse, porque por un momento pareció que Campbell iba a firmar el empate del Elversberg. En el mano a mano con Jonas Urbig encontró la red, pero el tanto fue anulado por fuera de juego en la jugada previa al gol.

Al cumplirse la hora de juego, el conjunto local igualó por medio de un gol soberbio del suplente Maurice Krattenmacher. Gracias al trabajo de distracción de Lasse Günther, el extremo encontró el espacio para sacar un disparo desde la frontal del área. Con una rosca brillante dejó sin opciones a Urbig y envió el balón a la escuadra lejana: 1-1.

Kompany reaccionó de inmediato con un cuádruple cambio y dio entrada a Alphonso Davies, Luis Díaz, Jamal Musiala y Joshua Kimmich. Diez minutos después, el Bayern encontró la respuesta perfecta. Kane apenas tuvo espacio, pero aun así logró girarse para sacar un derechazo devastador y encontrar la escuadra del palo corto. Para el inglés, supuso su primer gol en la Bundesliga esta temporada y, además, su tanto número 99 con el Bayern de Múnich.

Esta vez, der Rekordmeister sí logró conservar la ventaja hasta el final, con lo que evitó una nueva pérdida de puntos tras el 0-0 ante el Schalke. El conjunto bávaro asciende hasta la tercera plaza gracias a esta victoria, posición que comparte con el Augsburgo.