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Harry Kane ha enviado un mensaje positivo a los aficionados tras operarse con éxito de una grave lesión de tobillo sufrida el viernes en la Bundesliga. El delantero del Bayern de Múnich afronta una larga rehabilitación lejos de los terrenos de juego, un duro golpe para las aspiraciones del club de ganar títulos.

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Kane envía un mensaje combativo desde el hospital

La lesión se produjo durante el empate 1-1 en casa ante el FC Colonia el viernes por la noche . Kane tuvo que abandonar el campo ya en el minuto 20 tras chocar con Joel Schmied. Cuando intentaba disparar dentro del área, el defensa le golpeó el pie izquierdo al entrar deslizándose. Aunque el árbitro no señaló falta y el VAR tampoco intervino, Kane apenas pudo seguir jugando: pronto quedó clara la gravedad de la lesión.

El delantero de 33 años recurrió a las redes sociales el sábado por la mañana para informar de su estado tras la operación. En una foto publicada desde su cama del hospital, con una férula en la pierna izquierda y ambos pulgares levantados, mostró una actitud de resistencia pese al importante contratiempo. «¡Los altibajos de la vida!», escribió Kane en Instagram. «Obviamente, estoy muy decepcionado por esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para demostrar capacidad de superación y seguir mejorando de cara a 2027. ¡Volveré recuperado y listo para afrontar el tramo decisivo de la temporada!»

El presidente del Bayern muestra públicamente su apoyo

Durante la asamblea general anual del club celebrada el sábado, el presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, abordó directamente la situación y expresó su plena confianza en la recuperación del delantero. Destacó el respeto mutuo entre el jugador y el club: aunque Kane considera un honor jugar en Múnich, el Bayern entiende que el honor es suyo por contar en sus filas con el mejor jugador del mundo.

La directiva del club arropa a su figura, convertida en el eje de su ataque desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur. «Estamos seguros de que volverás aún más fuerte», afirmó Hainer, según recoge Sky Germany. «Harry Kane dijo, cuando fue elegido mejor jugador del mundo, que era un honor jugar en el FC Bayern. El honor no es de Harry, sino del FC Bayern».

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Un momento complicado para la cúpula del Bayern

La ausencia de Kane durante varios meses supone un duro golpe para las aspiraciones del Bayern de ganar títulos. El director deportivo, Max Eberl, no ocultó su frustración tras el pitido final del viernes y describió la noche como especialmente dolorosa para la plantilla. A la situación se sumó la noticia de que Michael Olise también sufrió una contusión en el pie durante el mismo partido, aunque se espera que el extremo francés reciba tratamiento en los próximos días en lugar de afrontar una ausencia prolongada como la de su compañero inglés.

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Eberl subrayó que, aunque la situación es muy complicada, el equipo no puede quedarse lamentando lo ocurrido y debe encontrar la manera de adaptarse sin su máximo goleador. «No es una situación fácil ahora mismo. Es muy complicada. La noche ha sido muy discreta, nos duele muchísimo, pero ahora no podemos lamentarnos demasiado», admitió Eberl.

Cómo afrontar la ausencia de Kane

Kane inicia ahora un proceso de rehabilitación que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante buena parte de la presente temporada. Dado que la lesión afecta al ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo, el equipo médico actuará con cautela para garantizar la estabilidad de la articulación antes de que vuelva a competir. El Bayern tendrá que buscar soluciones dentro de la plantilla para cubrir el vacío que deja el máximo goleador histórico de Inglaterra. Mientras el club afronta un calendario cargado de compromisos nacionales y europeos, el objetivo será mantener vivas sus opciones de conquistar títulos hasta que Kane esté «recuperado y listo» para volver a liderar el ataque.