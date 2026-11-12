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Harry Kane guió a su selección, Inglaterra, a la victoria por 2-1 ante Croacia en el estadio de Wembley, la noche del jueves, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El delantero del Bayern Múnich, que recibió un homenaje antes del inicio del partido tras su coronación con el Balón de Oro, había marcado el gol de la victoria desde el punto de penalti, manteniendo vivas las esperanzas de los Tres Leones de terminar la fase de grupos como líderes, en caso de vencer a España en la última jornada, el próximo domingo, en el estadio Metropolitano.

Tras el duelo ante la selección croata, Kane habló con los medios de comunicación y lanzó un mensaje con tono desafiante a la selección española, dirigida por el entrenador Luis de la Fuente, que también cumplió con su misión al vencer a la República Checa (2-0).

El diario Sport publicó las declaraciones de Harry Kane, donde dijo: «Por supuesto, nuestro objetivo es terminar el grupo en lo más alto».

Y continuó: «Después del primer partido, cuando perdimos ante ellos aquí, sabíamos que éramos capaces de ofrecer un rendimiento mucho mejor. Nos dijimos a nosotros mismos: ganaremos todos los partidos hasta el próximo duelo y luego veremos qué sucede. Y ahora, el domingo, tenemos la oportunidad perfecta para demostrar de lo que somos capaces».

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El capitán de la selección inglesa también expresó su agradecimiento por el homenaje que recibió antes del inicio del partido, al afirmar: «El recibimiento al comienzo del partido fue un gesto maravilloso y asombroso. Pero una vez que el balón empieza a rodar, lo más importante pasa a ser conseguir la victoria y sumar los tres puntos».

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Y señaló: «Nos enfrentamos a un equipo fuerte que quería demostrar sus capacidades en el partido de esta noche. Creo que ofrecimos un buen rendimiento durante gran parte del encuentro. Sentimos algo de cansancio en los últimos minutos, pero en general fue una victoria estupenda, que nos da la oportunidad de disputar un gran partido el domingo».

Sobre lo que sintió durante la ejecución del penalti, Kane dijo: «Fue como siempre. Fallé el último penalti con el Bayern Múnich, y por eso creo que siempre es importante intentar compensarlo en el siguiente intento».

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Y recalcó: «Intento no fallar dos penaltis seguidos y ejecutar el lanzamiento bien. Entrené ayer como de costumbre, y ahora solo se trata de salir al terreno de juego y ofrecer un buen rendimiento».

Para cerrar sus declaraciones, el delantero inglés ofreció una rápida lectura del partido, al afirmar: «Creo que perdimos el balón con demasiada facilidad, especialmente en nuestra propia mitad del campo, lo que ralentizó un poco el ritmo del partido».

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Y añadió: «Tuvimos un buen número de ocasiones suficientes para marcar dos o tres goles, pero nos enfrentamos a un buen equipo. Actualmente estamos disputando una serie de partidos difíciles con nuestros clubes y selecciones, por lo que no siempre podemos esperar que todo salga a la perfección».

Y agregó: «Por supuesto, sabemos que somos capaces de mejorar en algunos aspectos, y tendremos que hacerlo si queremos ganar el domingo. Pero, al final, lo más importante es que conseguimos la victoria esta noche».

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La selección española lidera la clasificación del Grupo 3 con pleno de puntos (15 puntos), con una ventaja de 3 puntos sobre Inglaterra, que ocupa la segunda posición.