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El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane ha confesado que preferiría conocer con antelación el fallo del Balón de Oro mientras espera la glamurosa gala del lunes por la noche en Londres. El prolífico capitán de Inglaterra sigue sin saber si ha ganado el prestigioso galardón individual, pese a ser actualmente el favorito de las casas de apuestas.

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El delantero espera un veredicto individual histórico

Kane intenta mantener la calma antes de la gala de las 20:00, hora del Reino Unido, aunque espera conocer cuanto antes el resultado de la votación. El jugador de 33 años podría convertirse en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en ganar el premio, tras marcar 61 goles en 51 partidos con su club la pasada temporada y alcanzar las semifinales del Mundial. Sin embargo, la lista de 30 candidatos también incluye a Lamine Yamal, talento del Barcelona, y a Lionel Messi, delantero del Inter Miami.

Kane amplía su racha goleadora en Europa

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El goleador reforzó su candidatura el miércoles al dar una asistencia a Alphonso Davies y transformar un penalti en el empate 2-2 ante el Arsenal en la Champions League, con lo que elevó su balance de la temporada a 10 goles en 11 partidos. Marcar en su décimo partido europeo consecutivo le deja a un encuentro del récord de la competición, que ostenta Cristiano Ronaldo.

En declaraciones a los periodistas después del partido, Kane dijo: «Quieren que vaya todo el mundo, que estén allí todas las grandes figuras, y habrá más gente viéndolo si no saben quién ha ganado, así que puedo entenderlo. Por mi parte, claro que me encantaría saberlo, simplemente para ver qué pasa y no tener que esperar toda la noche. Pero es su decisión, no puedo controlar eso. Tendremos que disfrutarlo e intentar no estresarnos demasiado».

El capitán intenta mantenerse al margen de los rumores

La organizadora, France Football, cambió las normas en 2024 para dejar de avisar a los ganadores con antelación, aunque una filtración provocó aquel año un boicot del Real Madrid después de que Vinicius Junior perdiera frente a Rodri.

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Sobre cómo evita las especulaciones, Kane añadió: «Intento no pensar en ello. Obviamente, es difícil no hacerlo. Siempre circulan rumores e intentas mantenerte al margen. Tenemos partidos importantes hoy y sé que tenemos otro importante el domingo, antes del acto del lunes, así que ahí está puesta mi atención. Por supuesto, voy a intentar disfrutar de la noche del lunes todo lo posible. Es una gran ocasión, así que tendremos que esperar para ver qué pasa».

Un compromiso liguero antes de la gran gala

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Antes de volar a la capital inglesa para la ceremonia de entrega de premios del lunes, Kane debe ayudar al Bayern a defender el liderato de la Bundesliga ante el Freiburg, tercero en la clasificación, el domingo. El campeón alemán necesita ofrecer una buena actuación en la competición doméstica tras un inicio decepcionante en Europa. Una victoria y dos empates en la fase de liga de la Champions League han dejado al conjunto bávaro en el 14.º puesto de la clasificación.