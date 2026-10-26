«¡Harry! ¡Harry! ¡Harry!»: Harry Kane gana el Balón de Oro y se convierte en el primer inglés en 25 años en conquistar el mayor premio individual del fútbol

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Harry Kane ha sido coronado oficialmente como el mejor jugador del mundo al conquistar el Balón de Oro de 2026 y poner fin a una sequía de 25 años para el fútbol inglés. El delantero del Bayern de Múnich se impuso a rivales de élite tras un año de dominio goleador sin precedentes tanto con su club como con su selección.

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Una noche histórica para el fútbol inglés

La espera por fin ha terminado para Inglaterra: Kane fue anunciado oficialmente como el nuevo ganador del Balón de Oro durante una ceremonia repleta de estrellas en Londres. Los cánticos de «¡Harry! ¡Harry! ¡Harry!» resonaron por todo el auditorio cuando el prolífico delantero subió al escenario para recoger el galardón individual más prestigioso del fútbol. Con este premio, Kane se convierte en el primer inglés reconocido como el mejor del mundo desde que Michael Owen lo lograra en 2001, un hito importante en la historia de la selección.

Ante el público de su ciudad natal, un emocionado Kane expresó su agradecimiento por el reconocimiento. «Casi me he quedado sin palabras», admitió el capitán de Inglaterra en su discurso. «Estar aquí, en Londres, lo hace aún más especial. Ha sido un buen presagio para mí esta noche. Gracias a todos los que me habéis votado. Imagino que este año ha sido difícil. Esta noche hay jugadores de talla mundial en la sala. Enhorabuena a todos los ganadores y nominados de esta noche. Es impresionante lo que pueden conseguir la determinación y el trabajo duro».

Cifras sin precedentes con su club y su selección

La victoria de Kane llega tras una campaña individual verdaderamente asombrosa en la que consolidó su condición de goleador más eficaz del planeta. Durante la temporada 2025-26, el delantero marcó la extraordinaria cifra de 73 goles entre todas las competiciones de clubes y selecciones. Su regularidad en Alemania ha sido poco menos que legendaria: desde que fichó por el Bayern de Múnich en 2023, Kane ha anotado 156 goles en solo 158 partidos. Ese ritmo goleador lo ha situado como el séptimo máximo goleador histórico del Bayern de Múnich en apenas tres temporadas.

Su dominio no se limitó a las competiciones nacionales, donde ha encabezado la tabla de goleadores de la Bundesliga durante tres años consecutivos. En el ámbito internacional, Kane llevó a Inglaterra a su mejor Mundial desde 1966 y consiguió la medalla de bronce tras ganar el partido por el tercer puesto. El capitán terminó el torneo como el quinto máximo goleador y demostró su capacidad para rendir en los momentos de mayor exigencia. Estos logros hicieron que también fuera nombrado Delantero del Año masculino esa misma noche, antesala perfecta del premio principal.





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El secreto de su éxito

Al hablar de los dos premios recibidos, Kane se apresuró a compartir los elogios con sus compañeros y su familia. «Gracias a todos. En primer lugar, gracias al Balón de Oro y a France Football», dijo al recoger el Trofeo Gerd Muller. «El año pasado fue increíble para mí, algo de lo que estoy enormemente orgulloso. Sin duda, ha sido mi mejor temporada. Marcar esta cantidad de goles es fruto del esfuerzo de todo el equipo. Tengo a mi alrededor un gran equipo que me ayuda a mantener la humildad y los pies en la tierra. Mi esposa Kate, estamos juntos en esto. Sé que nada de esto sería posible sin ti».

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El triunfo del futbolista de 33 años da fe de su evolución desde que dejó la Premier League. Aunque fue el máximo goleador de clubes de Europa en el conjunto de las competiciones de la temporada 2025-26, su juego ha pasado a abarcar mucho más que la definición. El jurado, que tiene instrucciones de dar prioridad a la temporada competitiva más reciente, consideró claramente que su impacto conjunto con el Bayern de Múnich e Inglaterra no tenía rival. Mientras continúan las celebraciones, Kane ocupa en solitario la cima del fútbol, tras conquistar por fin el premio individual que su trayectoria llevaba tiempo apuntando que acabaría logrando.

Un reconocimiento a quienes apoyan a la estrella

El referente de Inglaterra se apresuró a compartir el mérito con quienes lo han apoyado a lo largo de su camino desde la cantera del Tottenham hasta lo más alto del fútbol mundial. Habló con cariño de sus compañeros y señaló: «Marcar esta cantidad de goles es fruto del esfuerzo de todo el equipo. Tengo a mi alrededor un gran equipo que me ayuda a mantener la humildad y los pies en la tierra. Mi esposa Kate, estamos juntos en esto. Sé que nada de esto sería posible sin ti».

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En otro momento emotivo, Kane se dirigió a sus padres y a sus hijos y reconoció los sacrificios que su familia ha hecho durante décadas. También envió un mensaje desenfadado a sus hijos: «Mis hijos me están viendo desde casa. ¡Ya es vuestra hora de dormir!».

El delantero continuó su emotivo homenaje: «Muchas gracias. Sé cuánto me apoyáis. Todos vivimos juntos estas emociones. Sé cuánto me ayudáis fuera del campo, y eso me permite rendir y dar lo mejor de mí dentro de él. Mi hermano Charlie, parece que fue ayer cuando dábamos patadas a un balón en el jardín. Hablábamos de fútbol, estábamos locos por el fútbol. Sé que dices que heredé de ti mi talento futbolístico, así que gracias por ello».

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Y concluyó: «Mamá y papá, qué momento. Todos estos años, el sacrificio, el apoyo que me habéis dado. Llevándome a entrenar, viniendo a verme jugar. Daba igual dónde fuera: incluso hoy seguís ahí. Todo lo que me habéis transmitido me ha permitido triunfar y estar aquí esta noche».