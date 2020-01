Harold Mayne-Nicholls respondió a los ataques de Jorge Valdivia

El vicepresidente de Colo Colo se tomó con "humor" las acusaciones del ex mediocampista del Cacique.

La relación de Jorge Valdivia con está quebrada. El mediocampista trató de ratas a los dirigentes Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls luego de su salida, donde los representantes de Blanco y Negro indicaron que nunca llegaron a acuerdo con el jugador ni el representante.

Por eso es que el Mago indicó que las "ratas se pisan la cola", algo que en Blanco y Negro le bajan el perfil. Al menos así lo expresa el ex presidente de la ANFP.

En conversación con el diario La Cuarta, Harold comentó: “Me parecieron divertidas (las historias). Me reí mucho con las palabras de Jorge. Me pareció divertido porque me hicieron reír".

Un round en el que el directivo prefiere no ser parte, añadiendo que "siempre celebro la creatividad. Además, la rata es un animal noble y Jorge sabe que lo estimo mucho”.

Conflicto por la prensa y redes sociales que suma un nuevo episodio, donde al parecer en Colo Colo ponen el punto final.