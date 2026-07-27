Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, reveló las razones de su solicitud para aumentar el número de clubes participantes en los torneos africanos, señalando que no habló únicamente de Egipto, sino de todos los países que estuvieron presentes en el Mundial y de las federaciones con la clasificación más alta.

Abu Rida indicó, en declaraciones al programa "La Imagen" del canal "Al Nahar" con la periodista Lamis Al Hadidi, que la solicitud llegó para acompañar el desarrollo que se está produciendo en los torneos mundiales, como prueba de ello el hecho de que la pasada edición del Mundial 2026 contó con la participación de 48 selecciones, además de la idea de aumentar el número de selecciones en las nuevas ediciones.

Aclaró que algunos dicen de él que es del Al Ahly y otros que es del Zamalek, pero que al final trabaja por el bien del fútbol egipcio, subrayando que la solicitud se estudió de forma preliminar, aunque hubo resistencia por parte de algunas federaciones por no desear cambios en el momento actual.

Afirmó que existen consultas desde hace un tiempo con el presidente de la Confederación Africana, Patrice Motsepe, y que además se elevó el asunto del aumento de clubes al Comité Ejecutivo para su aprobación en la próxima temporada, tras estudiarlo de manera detallada y completa según las condiciones de marketing y comerciales, así como las fechas de la agenda africana.

Abu Rida agregó que Mahmoud El Khatib, presidente del Al Ahly, no se puso en contacto con él para aumentar el número de clubes participantes en los torneos continentales, señalando que cualquier responsable que quiera desarrollo mira al futuro y busca el bien del fútbol egipcio y el desarrollo en general, y no el de un club en concreto.

Aseguró que la directiva del Zamalek hizo un gran esfuerzo para resolver 18 casos ante la Federación Internacional "FIFA" antes del pasado 25 de julio, aclarando que el Zamalek logró poner en orden sus papeles antes de la fecha límite, y señalando que algunos clubes del continente africano pidieron ampliar el plazo para obtener la licencia continental, pero la Confederación Africana rechazó el asunto por completo.

Aclaró que la Federación de Fútbol no apoyó a ningún club en concreto, subrayando que la federación no favorece a nadie y se mantiene a la misma distancia de todos, y que el bien del fútbol egipcio está por encima de cualquier consideración, y que el Zamalek pagó sumas enormes debido a la presentación de los papeles de inscripción de sus jugadores la temporada pasada.

Y concluyó: "Programamos las deudas atrasadas de varios clubes, y no solo del Zamalek, en el marco de la cooperación entre la Federación de Fútbol y el resto de los clubes y del interés por todos los clubes egipcios".