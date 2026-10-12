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flickGetty Images
Jochen Tittmar
Traducido por

Hansi Flick ya no cuenta con él: ¿pagará el Manchester United una elevada suma al FC Barcelona por su traspaso?

Primera División
Fichajes
Barcelona
Manchester United
A. Balde

Alejandro Balde está cerca de salir del FC Barcelona: según AS, el lateral izquierdo podría cambiar de equipo en invierno debido a su papel de suplente.

Además, el Manchester United estaría interesado en el jugador de 22 años, según informó recientemente el diario español Mundo Deportivo.

El motivo de la frustración del defensa salta a la vista en las cifras de la presente temporada. El internacional español, que ha jugado siete partidos con la selección, apenas ha disputado 12 minutos con la camiseta del conjunto catalán.

Su papel de suplente tampoco cambió tras el último parón de selecciones. En la victoria por 3-0 ante el FC Getafe, Balde volvió a pasar los 90 minutos en el banquillo.

Ante esta situación, un traspaso en el próximo mercado de fichajes parece la única salida plausible, según as . Pese a su falta de minutos, al lateral no le faltarían pretendientes.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

Si se vende a Balde, Hansi Flick exigiría otro fichaje

Una posible venta también podría desencadenar una reacción en cadena en la plantilla que dirige Hansi Flick. Si la salida se concreta en invierno, el técnico alemán insistiría en el fichaje de un nuevo defensa central, según informaciones de Mundo Deportivo.

El líder de LaLiga atraviesa actualmente una situación de escasez de efectivos en el centro de la defensa, especialmente desde la lesión muscular de Andreas Christensen. Aunque por ahora no hay candidatos concretos para el fichaje, sí habría margen económico para incorporarlo. El contrato de Balde, vigente hasta 2028, permitiría al Barcelona ingresar una elevada suma por su traspaso.

Balde llegó en 2011 a las categorías inferiores del Barça procedente del Espanyol, rival de la misma ciudad. Hasta ahora ha disputado 169 partidos oficiales con el primer equipo, en los que ha marcado tres goles y repartido 21 asistencias.

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