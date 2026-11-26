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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido que no mantiene contacto con Carlo Ancelotti para gestionar la elevada carga de trabajo de Raphinha. Aunque ha insistido en que sus palabras no son una crítica a su antiguo rival, el entrenador alemán ha pedido más comunicación entre los técnicos de clubes y selecciones para proteger a sus jugadores.

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Flick revela que no habla con Ancelotti sobre Raphinha

Flick ha revelado que no se comunica con Ancelotti para gestionar la carga de trabajo de Raphinha. En una entrevista con TNT Sports, el entrenador alemán explicó cómo gestiona el club catalán el exigente calendario del extremo brasileño.

Con Raphinha desempeñando un papel fundamental en el Camp Nou, compaginar las exigencias físicas de sus compromisos con el club y la selección sigue siendo una prioridad para Flick.

«Cada uno hace las cosas a su manera»

Cuando se le preguntó directamente si faltaba contacto con Ancelotti, Flick habló con franqueza. Aunque el técnico alemán y el italiano ya se habían enfrentado en el pasado, su relación de trabajo actual no incluye intercambios periódicos de información sobre jugadores que ambos dirigen.

«No tengo contacto con él. Es así», dijo Flick. «Nos conocemos porque nos hemos enfrentado durante las dos últimas temporadas, o al menos durante la última. También teníamos una buena relación cuando entrenaba al Bayern de Múnich.

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«Al final, cada uno hace las cosas a su manera y a mí me parece bien. No es una crítica. Es normal que cada entrenador esté centrado en su equipo».

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Elogios a Raphinha y petición de más diálogo

El deseo de Flick de que haya más comunicación se debe al enorme esfuerzo físico que realiza Raphinha con el Barça. El entrenador destacó el incansable trabajo de su capitán tras su sobresaliente actuación contra el Villarreal .

«Esa es su forma de jugar, su actitud, su mentalidad. Siempre lo da todo en el campo», explicó Flick. «Lo que hizo contra el Villarreal fue increíble. Corre muchísimo, recorre muchos kilómetros y juega con una intensidad enorme. Ese es Rafa, nuestro capitán».

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Recordando su propia experiencia al frente de una selección, Flick admitió que echa de menos la comunicación fluida que mantenía con los entrenadores de clubes. «Por supuesto, creo que también sería positivo tener más contacto con los seleccionadores», afirmó. «Poder decir: “Está bien, no está bien” o “deberías prestar atención a esto”. Yo solía hacerlo cuando era seleccionador y, sinceramente, lo echo de menos».

Priorizar a los jugadores de ahora en adelante

Está por ver si las declaraciones públicas de Flick cambian la forma en que él y Ancelotti se coordinan en torno a Raphinha. Por ahora, el Barcelona seguirá gestionando internamente los minutos y la recuperación de su capitán mientras afronta las exigencias de la temporada.