Compartir Sigue a GOAL en Google

Lamine Yamal firmó un doblete y el Barcelona se repuso de varias derrotas consecutivas con una contundente victoria por 6-1 ante el Alavés en Liga. El entrenador Hansi Flick elogió a sus estrellas ofensivas tras la rotunda reacción y explicó por qué sustituyó a su estrella adolescente en el tramo final del partido.

Anuncios

El Barcelona vuelve a la senda de la victoria

Yamal y Raphinha marcaron dos goles cada uno y el Barcelona logró una contundente victoria por 6-1 ante el Alavés en la Liga el sábado. Fermin Lopez y Anthony Gordon también vieron puerta en una actuación dominante en el Camp Nou.

El triunfo fue la respuesta perfecta del equipo de Hansi Flick. Llegó justo después de que dos derrotas consecutivas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid pusieran fin a su impresionante racha de 11 victorias seguidas. Mariano Diaz marcó el gol del honor para los visitantes en los últimos minutos, pero el Barcelona ya había sentenciado el partido con una exhibición ofensiva implacable.

Flick explica por qué sustituyó a Yamal

Yamal ha soportado una notable carga de partidos esta temporada: ha sido titular en los 18 encuentros del Barcelona y de España. Sin embargo, Flick pudo por fin darle un breve descanso al adolescente y lo sustituyó para los últimos 20 minutos ante el Alavés, cuando el partido ya estaba ganado. El técnico del Barcelona explicó que la decisiva aportación del extremo facilitó mucho el cambio.

«Cuando marcas dos goles, es más fácil salir», admitió Flick tras sustituir al delantero por apenas cuarta vez esta temporada. «Hablé con él en el descanso. Para nosotros, que haya recuperado la confianza en las situaciones de uno contra uno y que tenga más tiempo y minutos en la segunda parte es bueno, pero también es importante que juegue menos minutos».

Anuncios Anuncios

Las figuras del ataque dan la respuesta perfecta

Los locales no tardaron en imponer su dominio y Raphinha abrió el marcador pronto. Lopez amplió rápidamente la ventaja antes de que Raphinha anotara su 17.º gol de la temporada para poner el 3-0.

Related Topics

Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN Todo Incluido Orange TV ✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana. ✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional. ✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN Todo Incluido Orange TV ✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana. ✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional. ✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión. Precio inicial 108,00 € Contrata Orange Streaming Flexible DAZN ✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles. ✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona. ✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido. Precio inicial 29,99 € al mes Contrata DAZN

Yamal marcó el cuarto antes del descanso y culminó una magnífica jugada colectiva desde el borde del área. Tras el descanso firmó su segundo gol del partido con una sutil vaselina que inicialmente fue anulada por fuera de juego.

Flick se mostró encantado con el trabajo colectivo de sus atacantes: «Para Lamine fue un gran partido, pero fue bueno ver el nivel del ataque: Fermin, Rapha. Esto es lo que quiero ver después de estas dos derrotas. La manera en que reaccionamos fue buena y la adecuada».

Anuncios

Al equipo de Flick le esperan grandes pruebas

Tras su contundente regreso a la senda de la victoria en la Liga, Barc debe volver a centrar su atención en la competición europea. El Aston Villa visitará el Camp Nou el martes para disputar un crucial partido de Champions League.

El exigente calendario continuará el próximo fin de semana con un trascendental duelo en la parte alta de la clasificación. La plantilla de Flick viajará para enfrentarse al Atlético de Madrid en un esperado choque liguero. Estos dos importantes partidos definirán la dinámica del club de cara al próximo parón internacional.