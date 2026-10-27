Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha decidido conceder dos días libres a la primera plantilla para que reflexione y se recupere tras su dolorosa derrota en el Clásico. El técnico alemán quiere que sus jugadores repongan fuerzas tanto física como mentalmente después de un calendario exigente que ha llevado al conjunto catalán a mostrar signos de irregularidad en varios frentes.

Anuncios

Las derrotas consecutivas llevan a Flick a priorizar el descanso

Según el medio español SPORT, Flick ha concedido dos días de descanso a su plantilla del Barcelona tras la derrota por 2-1 ante el Real Madrid del domingo. El resultado puso fin al inicio invicto del club catalán en La Liga, con un doblete de Kylian Mbappe que le infligió un doloroso revés en la competición doméstica.

El golpe del Clásico llegó después de una derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Según la información, Flick observó una notable pérdida de la intensidad habitual de su equipo en ambos encuentros, lo que llevó al técnico alemán a priorizar el descanso frente a las correcciones tácticas inmediatas. La plantilla no volverá a las instalaciones de entrenamiento hasta el miércoles para regresar recuperada física y mentalmente.

Yamal gana el Trofeo Kopa mientras Cubarsi prioriza su recuperación

Getty Images

Mientras descansa la mayor parte de la plantilla, la ceremonia del Balón de Oro en Londres plantea una pequeña complicación logística. Está previsto que Lamine Yamal, Joan Garcia y Rodri asistan a la prestigiosa gala. Sin embargo, el prometedor defensa Pau Cubarsi decidió no viajar y centrarse por completo en su recuperación física en casa.

Pese a las recientes dificultades del Barcelona sobre el terreno de juego, fue una noche histórica para Yamal. El joven talento terminó tercero en la clasificación general del Balón de Oro, solo por detrás del ganador Harry Kane y de Mbappe, que quedó segundo.

Anuncios Anuncios

Yamal también ganó su tercer Trofeo Kopa consecutivo, aunque restó importancia a su propio mérito. El extremo afirmó que el premio correspondía en realidad a su compañero Cubarsi, en reconocimiento a la excelente forma del central y a su condición de mejor jugador joven del año en el Mundial.

Related Topics

Los problemas de viaje y el cansancio acumulado pasan factura

La preocupación de Flick por el cansancio de sus jugadores lleva creciendo casi dos semanas. Los problemas comenzaron durante el regreso del Barcelona de un partido reciente en Sevilla, cuando las condiciones meteorológicas adversas en Cataluña trastocaron gravemente sus planes de viaje. La plantilla permaneció retenida en un avión durante más de una hora antes de verse obligada a regresar al hotel.

Este retraso inesperado redujo considerablemente el tiempo de recuperación del equipo antes de su importante viaje europeo a París. Sumado a una lista de lesionados cada vez más larga, el exigente calendario acabó pasándole factura a la plantilla. Flick está convencido de que desconectar por completo mentalmente y seguir estrictamente las pautas alimentarias prescritas es la única forma de recuperar la energía inagotable que caracterizó al equipo al comienzo de la temporada.

Anuncios

El análisis táctico, pendiente antes del duelo contra el Alavés

Getty Images

La plantilla del Barcelona volverá a las instalaciones de entrenamiento el miércoles. Tras despejar la mente y descansar las piernas, la atención se centrará de inmediato en analizar los partidos desde el punto de vista táctico y corregir los errores sobre el terreno de juego que dejaron al descubierto el PSG y el Real Madrid.

Flick espera que el breve descanso permita a sus jugadores empezar de cero. El conjunto catalán debe recuperar rápidamente el ritmo mientras comienza a preparar su próximo encuentro de La Liga contra el Alavés.







