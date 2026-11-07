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Siep Engelen
Traducido por

Hansi Flick: «Me alegra volver a ver a Frenkie de Jong, pero aún tenemos que hablar de esto»

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
F. de Jong
H. Flick

El domingo por la noche, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizarán un auténtico partidazo en LaLiga. Frenkie de Jong podría volver a ser titular.

La lesión de Rodri obliga a Hansi Flick a resolver un importante rompecabezas en el centro del campo. Eso podría suponer el regreso de De Jong a esa posición, tras pasar mucho tiempo de baja por una lesión de rodilla. 

De Jong reapareció con el Barça hace dos semanas, en el Clásico contra el Real Madrid. Entonces entró como centrocampista. La semana pasada, ante el Deportivo Alavés, volvió al once titular, aunque lo hizo como defensa central. Esta semana tuvo que conformarse con veinte minutos ante el Aston Villa en la Champions League.

El domingo podría ser titular en el centro del campo, ya que Rodri estará varias semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales. «Aún no he decidido quién será titular junto a Pedri», reveló Flick en la rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético. 

«Frenkie puede jugar en distintas posiciones y tiene más experiencia, no solo como número seis. Marc Bernal también es muy bueno sin balón», señaló Flick. «Me alegra volver a ver a Frenkie y lo da todo en los entrenamientos. Pero todavía tenemos que hablarlo. Decidiremos más adelante».

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El partido del domingo será de gran importancia en la lucha por el título en España: Barcelona y Atlético ocupan los dos primeros puestos de LaLiga, separados por apenas dos puntos. 

Después llegará otro parón de selecciones, en el que De Jong podrá incorporarse a la selección de Países Bajos por primera vez desde el Mundial. Allí se reencontrará con Xavi.

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