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Hansi Flick elogió la destacada actuación de Alejandro Balde en la victoria del Barcelona por 4-1 ante el Sabah en la Champions League, después de darle al defensa, que había perdido protagonismo, su primera titularidad de la temporada. Las palabras del entrenador suponen un llamativo cambio de tono respecto a un jugador al que se ha vinculado insistentemente con una salida del Camp Nou en enero.

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Balde aprovecha una oportunidad poco habitual en la Champions League

Balde reivindicó su calidad el miércoles por la noche en Azerbaiyán, durante la cómoda visita europea del Barcelona a Bakú . Titular por sorpresa, el jugador de 23 años se mostró muy activo por la banda izquierda y dio la asistencia del tercer gol visitante.

Su actuación llegó en un momento decisivo de su trayectoria en el club. Tras pasar buena parte de la temporada sin jugar, el canterano de La Masia necesitaba una buena actuación para demostrar que todavía puede aportar al equipo de su actual entrenador.

Flick destaca la mentalidad del defensa

Tras el pitido final, Flick reconoció lo difícil que resulta para un jugador con pocos minutos entrar directamente en un partido europeo y rendir desde el primer momento. El técnico alemán elogió especialmente al internacional español tras sus 65 minutos sobre el terreno de juego.

«Alejandro Balde hizo un buen partido. Me pareció excelente», dijo Flick. «Como sabéis, no es fácil para un jugador que no tiene muchos minutos entrar de repente en un partido como este».

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Una drástica pérdida de protagonismo

Antes del viaje a Bakú, Balde solo había disputado 124 minutos esta temporada, repartidos en cinco partidos en los que salió desde el banquillo. Pese a acumular 173 encuentros con el primer equipo del Barcelona, había caído en la jerarquía de la plantilla mientras Joao Cancelo se adueñaba del lateral izquierdo y Xavi Espart, de 19 años, también destacaba antes de lesionarse.

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Flick incluso recurrió al centrocampista Frenkie de Jong y a Brian Farinas, de 20 años, para cubrir las bajas en defensa antes que a Balde. Los responsables del club también se habían frustrado por la falta de progresos en su aportación en el último tercio del campo, mientras que Flick cuestionó el mes pasado su capacidad para adaptarse a un exigente sistema de presión alta.

«No tenía la confianza que suele necesitar para desplegar su juego, ni la convicción para jugar como quiere el equipo, presionando arriba», declaró Flick entonces.

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Se acerca un mercado de enero decisivo

Pese a su alentadora actuación, la noche de Balde terminó con preocupación: tuvo que retirarse en la segunda parte por un problema en el tobillo que requiere una valoración médica. El Barcelona espera que el contratiempo sea leve mientras afronta un calendario cargado de partidos.

Fuera del campo, sigue pendiente una decisión importante de cara al mercado de invierno. El Barcelona continúa abierto a venderlo en enero, y el Manchester United ya había valorado anteriormente su cesión .

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Balde rechazó marcharse en verano porque se siente a gusto en su ciudad natal y quería luchar por un puesto. Está por ver si una sola actuación destacada en Europa basta ahora para salvar su futuro en el Camp Nou.