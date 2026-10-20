Mundo Deportivo prevé que Frenkie de Jong juegue como central este martes por la noche ante el Paris Saint-Germain con el FC Barcelona. Podría formar pareja con Pau Cubarsí.

Se espera que De Jong reaparezca por fin este martes por la noche con el Barcelona. El centrocampista todavía no ha disputado ni un minuto esta temporada debido a una lesión de rodilla.

Según el bien informado MD, Hansi Flick lo utilizará como defensa central. El motivo es que Eric García y Jules Koundé no estarán disponibles este martes por la noche.

El técnico alemán ya probó a De Jong junto a Cubarsí en el centro de la defensa durante los entrenamientos del Barcelona en las últimas semanas.

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De Jong también ha jugado alguna vez como central en el Ajax, pero nunca en el Barcelona.

Este martes por la noche, el Barça disputará su tercer partido de la primera fase de la Champions League. El club ganó sus dos primeros encuentros y ocupa el segundo puesto por diferencia de goles, por detrás de su rival, el PSG.