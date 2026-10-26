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Hansi Flick ha instado a la plantilla del Barcelona a recuperar la concentración tras una dolorosa derrota en los últimos minutos del Clásico, que puso fin a su inicio perfecto en la Liga. El técnico alemán expresó su frustración por la falta de frescura de su equipo y señaló que la acumulación de lesiones es su principal preocupación de cara a los próximos partidos.

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El Barcelona sufre una dolorosa derrota en el Clásico con un gol en los últimos minutos

El arranque perfecto del Barcelona en la Liga a las órdenes de Flick ha llegado oficialmente a un final decepcionante. El club catalán se dejó por fin sus primeros puntos de la competición doméstica tras una dolorosa derrota en el Clásico.

Un golpe decisivo en los últimos minutos acabó con su pleno de victorias en Liga. La derrota por 2-1 puso fin de forma abrupta a una impresionante racha de nueve triunfos consecutivos en la máxima categoría española. Además, el mazazo encajado al final supuso la segunda derrota seguida del equipo en todas las competiciones y puso a prueba su capacidad de reacción en este inicio de temporada.

Flick señala los detalles y la falta de frescura

Flick no tardó en analizar las causas de este frustrante resultado. El técnico del Barcelona admitió abiertamente que su equipo no alcanzó su nivel físico habitual en un partido tan exigente. También reconoció que los pequeños detalles deciden los grandes encuentros.

«Estamos decepcionados porque nos faltó frescura», explicó el entrenador alemán en la web oficial del club. «Es nuestra primera derrota en la Liga después de nueve victorias consecutivas, pero estas cosas pasan. En los grandes partidos, los detalles son muy importantes y hoy no estuvieron de nuestro lado. Las derrotas forman parte del fútbol. Tenemos que analizar lo que pasó, hacer las cosas mejor y eso es lo que haremos».

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Las lesiones se convierten en la mayor preocupación del Barcelona

Más allá de la evidente decepción por el resultado, la creciente lista de bajas por problemas físicos está causando importantes quebraderos de cabeza al club. El Barcelona perdió a otro defensa durante el encuentro, después de que Xavi Espart sufriera un nuevo problema físico. Flick no ocultó en absoluto su profunda preocupación por el estado físico actual de la plantilla. Admitió con franqueza que «las lesiones son la mayor preocupación» del cuerpo técnico en estos momentos.

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Pese al contratiempo en defensa, el partido dejó una noticia muy positiva para el centro del campo. Frenkie de Jong volvió por fin a competir y Flick señaló: «Ha entrenado muy bien y nos será útil».

La plantilla debe centrarse de nuevo y reaccionar ante los reveses

El Barcelona debe encontrar ahora la manera de recuperarse de inmediato de este difícil momento. Tras dos derrotas consecutivas, la presión recae sobre el vestuario para frenar cuanto antes esta pérdida de impulso. El Barcelona se enfrentará este fin de semana al Alavés en Liga, antes de recibir al Aston Villa en la Champions League.