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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha abordado la posible actividad del club en el próximo mercado de fichajes de enero tras el nuevo contratiempo físico de Andreas Christensen. Aunque el técnico alemán admitió que siguen las conversaciones sobre posibles refuerzos defensivos, dejó claro que esos planes no dependen del estado físico actual del internacional danés.

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Flick aborda los planes para reforzar la defensa

Antes del partido de LaLiga contra el Villarreal en el Spotify Camp Nou, Flick admitió que las conversaciones internas con el departamento deportivo son habituales a medida que se acerca el mercado de invierno. Sin embargo, insistió en que el reciente contratiempo físico de Christensen no ha alterado los planes del club a largo plazo para la plantilla.

Al desvincular la ausencia de Christensen de la estrategia de fichajes, Flick dio a entender que cualquier posible incorporación respondería a la necesidad de contar con más efectivos en la plantilla, y no a una reacción precipitada ante la baja de un solo jugador. «Siempre hablamos de ello, pero la lesión de Christensen no influye. Es una situación que conocemos», explicó Flick, según recoge Mundo Deportivo.

Christensen afronta otro periodo de baja

Los problemas físicos siguen marcando la temporada de Christensen. Una nueva lesión en la pantorrilla le ha dejado fuera de los próximos partidos contra el Villarreal y el Sabah. El defensa danés notó molestias en el sóleo izquierdo durante un entrenamiento el pasado jueves, otro capítulo frustrante en una campaña en la que ha podido jugar de forma intermitente. Flick mostró su comprensión hacia el exjugador del Chelsea y reconoció el desgaste psicológico que las lesiones recurrentes pueden causar a un futbolista de élite.

«Tenemos que ayudarle, hacerle consciente de la situación y que sepa que contamos con él cuando esté disponible. Está decepcionado porque, cuando está al cien por cien, es uno de los mejores centrales», afirmó Flick.

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La gestión de los minutos de Pau Cubarsi

La ausencia de Christensen aumenta la carga para el joven Pau Cubarsi, que se ha convertido en un fijo en el once inicial del Barcelona. Flick subrayó la importancia de cuidar el estado físico del adolescente, dado el gran número de minutos que ha acumulado durante los últimos doce meses. Con Eric Garcia y Jules Kounde disponibles como alternativas, el entrenador estudia hacer rotaciones para evitar el desgaste de su línea defensiva en este tramo de la temporada, cargado de partidos.

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«Cubarsi hizo una temporada pasada increíble, jugó muchos partidos y tenemos que cuidarle. Eso es lo que puedo decir en este momento», señaló Flick, según recoge Sport. Aunque la aportación del jugador de 19 años es fundamental, el cuerpo técnico quiere evitar darle demasiados minutos, especialmente con los compromisos de la Champions League a la vista. Flick apuntó que todos los clubes afrontan este tipo de problemas con las lesiones e insistió en que el regreso de otros defensas polivalentes aporta la flexibilidad táctica necesaria para afrontar la actual escasez de centrales especialistas.

Deco y Bojan hablan de posibles fichajes en enero

La posibilidad de incorporar jugadores en invierno ha generado mucho debate últimamente en Barcelona, especialmente después de que el director deportivo Deco y el coordinador del área deportiva del Barça, Bojan Krkic, hablaran del asunto en una entrevista radiofónica. Deco reconoció que la situación actual de las lesiones obliga a la directiva a sentarse con el entrenador y reconsiderar sus planes para el mercado de mitad de temporada. El director deportivo destacó que, aunque no están desesperados, deben evaluar el mercado con atención para evitar que la plantilla se quede corta de efectivos.

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«Las lesiones sí nos obligan a pensar y a hablar con el entrenador sobre si vamos a acudir al mercado. Tenemos que pensarlo bien y valorarlo», señaló Deco durante su intervención en Catalunya Radio.