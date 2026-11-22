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El puesto de Anthony Correia como entrenador del FC Utrecht peligra tras la dolorosa derrota en casa del pasado sábado ante el SC Cambuur (2-3). Aun así, a Hans Kraay junior le parecería «muy extraño» que el club lo despidiera ya.

Así lo afirmó el analista de ESPN en Goedemorgen Eredivisie. Aunque el Utrecht ha comenzado la temporada de forma pésima, Kraay junior cree que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el trabajo de Correia.

«Hay exfutbolistas y entrenadores que se atreven a decir que, como entrenador, eres tan bueno como la plantilla que tienes», comienza Kraay junior. «No creo que tengan una plantilla tan mala».

«Si la directiva lo eligió con pleno conocimiento de causa, sería muy extraño que se despidiera de él tan pronto», opina con claridad.

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«Es un hombre que ha construido su carrera con mucho cuidado. Lo hizo bien en el Katwijk y consiguió el ascenso del Telstar con un presupuesto muy ajustado», señala Kraay junior, que sigue confiando en el entrenador del Utrecht.

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El Algemeen Dagblad informó horas antes de que la posición de Correia en el Utrecht «se tambalea claramente» . No obstante, el medio matizó que los jugadores siguen confiando en el entrenador.

«Creo que es un muy buen entrenador porque me lo han dicho jugadores exigentes», confirma Kraay junior. «Tiene capacidad de verdad, pero llega un momento en que, con 20.000 personas presionándote, la situación se vuelve insostenible».

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El Utrecht ocupa el decimoquinto puesto de la Eredivisie tras trece partidos disputados. El equipo ha sumado doce puntos, por lo que solo aventaja en dos al decimosexto clasificado.

Habrá que ver en las próximas semanas si Correia dispone de tiempo para revertir la situación. La semana que viene le espera un partido a domicilio que podría ser crucial, contra el ADO Den Haag.