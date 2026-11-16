Hans Kraay junior, atónito ante la situación de Frenkie de Jong en la selección de Países Bajos: «¡Qué tontería! Quizá no podamos decir esto, pero…»

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Hans Kraay junior expresó en ESPN, poco antes del partido de la Nations League entre Países Bajos y Alemania, su malestar con la KNVB. El analista considera reprochable que la federación no quisiera aclarar los motivos de la baja de Frenkie de Jong.

«Acabo de oír que este fin de semana va a jugar con el FC Barcelona», comienza Kraay junior. «Tiene una distensión en un músculo de la cadera. Sí, en Países Bajos no podemos decirlo por motivos de privacidad. ¿Qué tontería es esa?»

Al analista de ESPN le sorprende el secretismo de la KNVB sobre la lesión de De Jong, mientras que el Barcelona publica un mensaje detallado al respecto en las redes sociales. «¡Ellos sí lo hacen!»

«Nosotros también deberíamos hacerlo. ¿No les debes esa información a tus fieles aficionados? Te siguen por todas partes… ¿No tienen derecho a saber qué les pasa a tus jugadores?», reprocha a la KNVB.

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Kraay junior cree que la selección de Países Bajos echará mucho de menos a De Jong el lunes por la noche. «Cuando alguien hace un desmarque en profundidad, De Jong le pone el balón en el pecho. Echas a correr y piensas: “Ahí viene”. Y puedes seguir de inmediato. Eso lo van a echar de menos. Pero bueno, Veerman también puede hacerlo».

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Quinten Timber sustituirá a De Jong en Berlín, según ha decidido el seleccionador Xavi. Aun así, está por ver cómo encajará el centro del campo, en el que también estarán Joey Veerman y Tijjani Reijnders.

«Timber sustituye a Frenkie de Jong, pero no jugará exactamente en su posición. Jugará más adelantado que Veerman», asegura Kraay junior. «Veerman será la primera opción para recibir el balón. Quinten Timber tendrá más recorrido».

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La selección de Países Bajos solo puede quedar eliminada de la Nations League el lunes por la noche en teoría. Para ello, Grecia tendría que ganar a Serbia y Alemania, además, tendría que vencer a Países Bajos por una diferencia de catorce goles.

Si eso no ocurre, Países Bajos estará en los cuartos de final de la UEFA Nations League. La fase eliminatoria continuará en 2026. España, Inglaterra, Francia, Bélgica y Portugal ya están clasificadas para los cuartos de final.