Hans Kraay Jr. menciona dos razones fundamentales por las que Arne Slot no será el seleccionador de la selección holandesa: «Me ha dicho que…»

El lunes se confirmó que la KNVB negocia con Arne Slot para que sea el nuevo seleccionador de Países Bajos. Sin embargo, Hans Kraay junior duda de que ocurra, según su columna en Voetbal International.

El exentrenador del Liverpool es uno de los candidatos más mencionados para suceder a Ronald Koeman, y Kraay junior lo considera una excelente opción: «Se le menciona muchísimo y a mí también me parece excelente».

Sin embargo, su fichaje no es seguro. «Hace un tiempo me dijo que, tras su paso por el Liverpool, aún se sentía muy joven para ser seleccionador y creo que sigue pensando lo mismo», afirma Kraay junior. Con 47 años, Slot aún tiene carrera como entrenador de clubes.

«Pero si Nigel de Jong le llama, no puedo evitar pensar que no se va a perder la oportunidad de tomarse un café en Zeist», añade Kraay hijo. «Porque también Arne Slot entiende y es consciente de que este es el mejor momento posible para convertirse en seleccionador de la Oranje».

A su juventud se suma un obstáculo mayor: su millonaria cláusula de rescisión tras ser destituido en el Liverpool. «No es una galleta rellena y unas cuantas pesetas. Como se sabe, muchos clubes de élite quieren recuperar esa cláusula de inmediato si el entrenador despedido encuentra otro equipo en un año».

Por ello, Kraay hijo cree que no será fácil convencer a Slot. El director de fútbol de élite, Nigel de Jong, deberá esforzarse si lo considera su principal candidato. También se menciona a Peter Bosz, aunque el técnico del PSV prefiere no pronunciarse.

«Al preguntarle si rechazaría de forma definitiva una oferta de la selección, no dijo un “no” rotundo», añade Kraay junior. «Le gustó ser mencionado como candidato, pero luego prefirió no responder más sobre el tema, y eso ya dice mucho».