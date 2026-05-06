Hans Kraay Jr. compara al fichaje del FC Twente con Frenkie de Jong y enseguida se arrepiente

Antes del partido de la Keuken Kampioen entre Almere City y De Graafschap, Teun Gijselhart recibió elogios de Hans Kraay Jr. El analista de ESPN lo comparó brevemente con Frenkie de Jong.

Gijselhart, de 21 años, es un centrocampista defensivo que llegó al De Graafschap en 2025 tras formarse en las canteras del AFC, el AZ y el PEC Zwolle. En su primera temporada, con contrato hasta 2028, ya dejó una gran impresión.

En ataque suma cero goles y dos asistencias, pero ha ganado 182 duelos, hecho 61 entradas y realizado 44 intercepciones: nadie en el De Graafschap lo supera.

«No es un goleador», admite Kraay junior. «Pero es el primer apoyo para los centrales: tiene buen regate, pase corto, balón en profundidad y asistencias».

No le gusta deslizarse ni entrar en tackle, pero intercepta y rompe la línea de pase. Si dices “Ahí va Frenkie”, piensas: sí, ahí va Frenkie».

«No lo comparo con Frenkie, pero tiene algo de él: usa muy bien el cuerpo».

«No tiene pegada, eso se ve aquí», comenta al repasar algunos highlights. Al preguntarle si Gijselhart recuerda a Frenkie de Jong, Kraay concluye: «Ya me arrepiento de haberlo dicho».

«Tiene un regate fantástico, y ya lo hemos demostrado juntos muchas veces», dice, recordando un magnífico pase de exterior de Gijselhart ante el Jong Ajax. «Un toque con el exterior, un punto de referencia, buscar profundidad».

«Su aceleración con balón no la tienen muchos. Hay que ser muy bueno de centrocampista para destacar sin marcar. Frenkie de Jong tampoco anota mucho y es muy bueno».

«Debo tener cuidado, no quiero compararlo con Frenkie de Jong; es distinto, pero es el cemento del equipo. Hay mucho interés», concluye Kraay. Según Kamperman, los ojeadores del FC Twente estarán el miércoles en la grada para ver a Gijselhart.