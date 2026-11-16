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Hans Kraay junior está conmocionado por la actuación de la selección neerlandesa, que cayó goleada por 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones. El analista que sigue a Países Bajos señala, sobre todo, la falta de valentía en el equipo del seleccionador Xavi.

«Hemos perdido 5-0. 5-0... con cero coma cero valentía y cero coma cero presión. Nos han barrido, nos han pasado por encima. No podíamos seguir el ritmo e íbamos a rastras detrás de ellos por todas partes. Nos hemos pasado toda la noche dando vueltas como en un tiovivo», lamentó Kraay tras el partido en el plató de ESPN.

Kraay no vio nada de los aspectos clave del plan de Xavi: seguridad con el balón e intentar presionar arriba. «Nada de eso... desde el primer minuto», afirmó el analista, que vio sufrir enormemente a Países Bajos sin Frenkie de Jong en Berlín.

«Por supuesto que Frenkie es muy importante y es el líder silencioso. Pero no se puede hacer que todo dependa de Frenkie. Porque habrá más ocasiones en las que no esté y entonces no pueden barrernos así. No se marcaba a nadie, nadie estaba encima de su rival. Fue realmente horrible», concluyó un Kraay decepcionado.

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Países Bajos se fue al descanso con un 1-0 en contra en el Olympiastadion. Tras el descanso, la selección neerlandesa no tuvo opciones ante una Alemania mucho más incisiva, que ganó 5-0 gracias, entre otras cosas, a un doblete de Florian Wirtz.

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Un duro golpe para Xavi y sus hombres. Precisamente reinaba una gran euforia en torno a Países Bajos tras la victoria por 7-0 sobre Grecia del viernes pasado.

Países Bajos termina así con once puntos y en el segundo puesto del grupo B de la Liga de Naciones. Francia, Inglaterra y Portugal son los tres países a los que podría enfrentarse en cuartos de final, aunque el primer puesto de los portugueses en su grupo aún debe confirmarse.

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El sorteo de los cuartos de final tendrá lugar el viernes 20 de noviembre en la ciudad suiza de Nyon, donde la UEFA tiene su sede. A partir de las 12:00 se definirán los cuatro enfrentamientos y Países Bajos conocerá a su próximo rival.

El sorteo distingue entre los primeros y los segundos de grupo, por lo que no todos los países pueden quedar emparejados con Países Bajos.