El partido entre el Hannover 96 y el Dynamo Dresden comienza el 01/11/2026 a las 13:30.

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Hannover 96 vs. Dynamo Dresden, hoy en directo: ¿Quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido entre el Hannover 96 y el Dynamo Dresden se podrá ver en directo en WOW. Allí podréis seguirlo íntegramente en streaming.

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Temas de la semana: ¿Qué ha pasado con el Hannover 96 y el Dynamo Dresden?

El Hannover 96 llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 0-2 ante el Kaiserslautern en la Copa de Alemania; antes había perdido por 2-0 el derbi contra el Eintracht Braunschweig. Su única victoria en ese periodo fue por 2-1 ante el VfL Bochum. En total, el Hannover marcó cuatro goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Dynamo Dresden suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue especialmente contundente: el SGD venció por 2-0 al Schalke 04 en la Copa de Alemania. Antes había sufrido una clara derrota por 0-3 ante el Holstein Kiel en la liga. El Dresden marcó siete goles y encajó otros siete en esos cinco partidos.

Hannover 96 vs. Dynamo Dresden: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 10 1 nov 2026 - 07:30 Heinz von Heiden-Arena

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