Lo que sucedió en el derbi vasco no fue solo un penalti polémico, sino la chispa que destapó una crisis de confianza sin precedentes en el corazón del sistema arbitral español.

Después de que la tecnología de video señalara un penalti a favor del Athletic Club ante la Real Sociedad basándose en una indicación del chip inteligente dentro del balón, llegó el informe del propio fabricante para echarlo todo por tierra y confirmar la existencia de un fallo técnico.

Esta impactante realidad llevó al exárbitro internacional Iturralde González a lanzar una advertencia estruendosa: "Han sembrado la duda sobre todo".

Los detalles del suceso se remontan al partido que terminó con la victoria del Athletic Club por 2-1 sobre la Real Sociedad, concretamente en la jugada polémica entre Jon Aramburu y Nico Williams, tras la cual se señaló el penalti.

El comunicador Manu Carreño reveló en el programa "El Larguero" de la Cadena SER, que el Comité Técnico de Árbitros solicitó un informe urgente a la empresa alemana "Kinexon", responsable de la fabricación del chip integrado dentro del balón del partido, para determinar qué ocurrió exactamente.

Carreño explicó que el comité confirmó en un principio que el penalti se señaló porque la señal del balón indicaba que Nico Williams había sido el último en tocarlo, pero la sorpresa fue que el informe reveló la existencia de dos picos en la señal que no coincidían con la emisión del video.

La empresa reconoció en su informe la existencia de "una ligera diferencia de sincronización, de uno o dos fotogramas, entre la señal del balón y el video de la tecnología de video asistencia al árbitro", y, en base a este fallo, "el pico más destacado coincide con el momento en que el jugador de la Real Sociedad Aramburu llega al balón".

A pesar de ello, el comité de árbitros insistió en que "la decisión de la sala del VAR fue correcta en ese momento dada la escasez de pruebas disponibles", pero volvió a reconocer que "a la luz de las conclusiones del informe, es el jugador de la Real Sociedad quien tocó el balón en último lugar, lo que podría hacer que la decisión del penalti sea incorrecta".

La duda sembrada en los goles de LaLiga

Aquí interviene el experto arbitral Iturralde González para explicar el desastre. Afirmó que, atendiendo a las pruebas que estaban disponibles para el árbitro Carlos del Cerro Grande en aquel momento, la decisión de señalar el penalti era comprensible, pero en cuanto apareció "el electrocardiograma del balón", como él lo describió, en la pantalla y se evidenció la existencia de una diferencia temporal de entre 20 y 40 milisegundos, quedó claro que Aramburu fue el último en tocar el balón y que no había penalti.

Pero lo más grave de todo, según Iturralde, son las consecuencias de este reconocimiento, pues con el nuevo sistema del chip, "es la máquina la que capta el fotograma", y con el reconocimiento de la empresa de que existe una falta de sincronización, "han sembrado la duda" sobre la legitimidad de todas las situaciones de fuera de juego ajustadas que se han señalado desde el inicio de la temporada.

Iturralde se preguntó con dureza: "¿Son legítimos todos esos goles hasta la jornada once en los que se señalaron fueras de juego ajustados, ya sea a favor del equipo o en su contra? No sabemos si esta falta de sincronización que equivale a 20 o 40 milisegundos ocurrió solo en la jugada del derbi vasco o en otros partidos".

Carreño comentó al respecto: "Es normal que la tecnología falle, el ser humano puede equivocarse y la máquina puede fallar, pero nosotros lidiamos con esto a diario", lo que pone en entredicho la confianza en todo el sistema, especialmente tras las últimas declaraciones de Javier Tebas.

El presidente de LaLiga había reclamado una mayor intervención de la tecnología del VAR, y dijo que debería haber intervenido en la jugada de Mbappé, a lo que Iturralde respondió con enfado: "No tiene sentido que el presidente de LaLiga diga que el VAR debe intervenir en la jugada de Mbappé, cuando siete minutos antes hubo una jugada de pisotón de Diomande y no intervino, y parece que lo ha olvidado por completo".

El exárbitro concluyó sus palabras con un mensaje contundente: "Un poco de respeto al Comité Técnico de Árbitros".