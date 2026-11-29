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Elliot Anderson afirmó que «han protegido mucho al Arsenal» después de que el Manchester City se quedara sin un penalti en el tiempo añadido del empate 2-2 en el Emirates Stadium. El centrocampista insistió en que la mano de Viktor Gyokeres fue «clarísima» y que su brazo «obviamente no estaba en una posición natural», mientras el City perdía la oportunidad de recortar a tres puntos la distancia con el líder de la Premier League.

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Anderson carga contra los árbitros

Anderson terminó indignado el domingo por la noche después de que el VAR determinara que Gyokeres no había cometido infracción por mano al bloquear un cabezazo de Josko Gvardiol que iba a portería en el minuto 97, con el marcador empatado 2-2. El VAR consideró que el contacto no fue deliberado y que el delantero del Arsenal tenía el brazo pegado al cuerpo.

En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Anderson dijo: «Deberíamos haber ganado hoy. Creo que han protegido mucho al Arsenal en algunas cosas, pero esto es fútbol».

«Acabo de ver la repetición y es clarísimo»

Y continuó: «Creo que dijeron que era una posición natural, ¿no? Pero tiene las manos aquí arriba. Obviamente no es una posición natural, pero es lo que hay. Es a lo que nos enfrentamos y vamos a luchar.

»No lo vi en ese momento, estaban pasando muchas cosas. Pero acabo de ver la repetición y es clarísimo». Al preguntarle si creía que el VAR debería haberlo visto con claridad, respondió: «Yo creo que sí». También destacó aspectos positivos de la actuación del City y añadió, según recoge el Manchester Evening News: «Estuvimos bien, jugamos mucho mejor de lo que veníamos jugando».

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La Premier League explica la decisión

La Premier League publicó enseguida un comunicado: «El VAR revisó y confirmó la decisión del árbitro de no señalar penalti a favor del Manchester City por una posible mano de Gyokeres». En la transcripción, el árbitro John Brooks dijo: «Puede que le dé en una mano, pero no creo que sea deliberado», antes de que desde el VAR respondieran: «Es la mano izquierda, la mano izquierda, pegada al cuerpo».

Erling Haaland encabezó las protestas del City ante Brooks tras el pitido final. Fue una de las varias decisiones polémicas de un partido tenso en el que hubo nueve amonestaciones, incluida una a Mikel Arteta que le impedirá estar en la visita del Arsenal al Brentford.

El City sigue sin ganar

Haaland y Enzo Fernandez adelantaron dos veces al City , pero Kai Havertz y Jurrien Timber respondieron. Timber empató en el minuto 83, cuando a Gianluigi Donnarumma se le escapó entre las manos un saque de esquina. El City sigue sin ganar en liga, aunque ascendió al segundo puesto y está a seis puntos del líder, el Arsenal.