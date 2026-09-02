El jugador de 24 años rechazó al final de la pasada temporada una renovación de contrato que el club pretendía cerrar con el SC Friburgo y, en su lugar, manifestó públicamente su intención de cambiar de aires.

Sin embargo, como no llegaron ofertas concretas de clubes de la Premier League, en los que Atubolu supuestamente figuraba en la lista de deseos, y el SC ya había fichado a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen, como sustituto, de repente al internacional alemán sub-21 en 22 ocasiones le amenazaba la grada.

Atubolu pasó toda la pretemporada todavía en Friburgo, entrenándose de manera individual al margen del equipo. Poco antes del cierre del mercado de fichajes, las conversaciones con el Eintracht acabaron concretándose. Como al parecer el Frankfurt no podía asumir este verano el traspaso para una compra, se acabó dando el escenario de una cesión con opción de compra y posible obligación de compra.

"Fue todo tan rápido que ni siquiera pude pensarlo. Para ser sincero: llevaba mucho tiempo esperando este momento. Habían pasado muchas semanas y estoy muy feliz de poder hacer ahora lo que amo. Es decir, estar sobre el campo y jugar al fútbol para el Eintracht Frankfurt", explicó ahora el guardameta en una rueda de prensa.

Aseguró sentirse ahora muy aliviado y feliz por haber encontrado en el SGE una salida a su complicada situación. "Es un club increíble que me gusta mucho. Quizá, en la foto fija de la pasada temporada, no estaba donde debería estar. Pero tengo muchísimas ganas de estar aquí".

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Noah Atubolu habla sobre el drama de su traspaso en verano

Aun así, el jugador de 24 años subrayó que en el mercado de fichajes, ya cerrado, habían ocurrido algunas cosas con las que él personalmente no está en absoluto de acuerdo. Atubolu no entró en detalles, pero entre líneas se podía percibir su frustración por promesas y acuerdos incumplidos.

"Han pasado muchas cosas después de la final de la Europa League. Antes del partido contra Union llevaba ocho semanas sin jugar. No es ningún secreto que las cosas que fueron pasando durante el verano no fueron nada agradables", afirmó Atobolu. "Saqué lo mejor de ello. No siempre estuvo todo perfecto y tampoco fue una etapa sencilla. Pasaron cosas que no se pueden permitir. Por describirlo de esa manera".

El pasado fin de semana debutó con el Eintracht Frankfurt en el empate 3-3 contra el Union Berlin. De cara a la próxima temporada, está previsto como el número uno indiscutible en el equipo del técnico Adi Hüther.