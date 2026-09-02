El jugador de 24 años había rechazado al final de la pasada temporada una renovación de contrato que el SC Freiburg quería llevar a cabo y, en su lugar, manifestó públicamente su intención de cambiar de club.

Sin embargo, como no llegaron ofertas concretas de clubes de la Premier League, en cuyos planes Atubolu, según se decía, figuraba en la lista de deseos, y el SC ya había fichado a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen, como sustituto, al internacional alemán sub-21 en 22 ocasiones de repente le amenazaba la grada.

Atubolu completó toda la pretemporada todavía en Friburgo, entrenándose de manera individual al margen del equipo. Poco antes del cierre del mercado de fichajes, las conversaciones con el Eintracht finalmente se concretaron. Como Frankfurt al parecer no podía asumir este verano el traspaso de una compra, se acabó dando el escenario de una cesión con opción de compra y una posible obligación de compra.

"Fue todo tan rápido que ni siquiera pude pensar. Para ser sincero: llevaba mucho tiempo esperando este momento. Habían pasado muchas semanas y estoy muy feliz de hacer ahora lo que amo: estar sobre el campo y jugar al fútbol para el Eintracht Frankfurt", explicó ahora el guardameta en una rueda de prensa.

Aseguró que ahora siente un gran alivio y felicidad por haber encontrado en el SGE una salida a su complicada situación. "Es un club increíble, que me gusta mucho. Quizá, en la foto fija de la pasada temporada, no estaba donde debía estar. Pero tengo muchísimas ganas de estar aquí".

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Noah Atubolu habla sobre el drama de su traspaso en verano

No obstante, el jugador de 24 años subrayó que en el mercado de fichajes, ya cerrado, habían ocurrido algunas cosas con las que él personalmente no estaba en absoluto de acuerdo. Atubolu no entró en detalles, aunque entre líneas se podía percibir su frustración por promesas y acuerdos incumplidos.

"Han pasado muchas cosas después de la final de la Europa League. Antes del partido contra Union llevaba ocho semanas sin jugar. No es ningún secreto que las cosas que fueron pasando durante el verano no fueron precisamente agradables", afirmó Atobolu. "Saqué lo mejor de ello. No siempre fue todo perfecto y tampoco fue una etapa fácil. Pasaron cosas que no se pueden permitir. Por describirlo de esa manera".

En el Eintracht Frankfurt debutó el pasado fin de semana en el empate 3-3 contra Union Berlin. De cara a la próxima temporada, está previsto como el claro número uno en el equipo del técnico Adi Hüther.