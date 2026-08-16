Hamza llama a la puerta con fuerza: una sorpresa egipcia sacude los planes del Barcelona

El egipcio Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, sigue acaparando las miradas durante la pretemporada, después de ofrecer un rendimiento destacado que le ha permitido postularse con fuerza en los planes del conjunto catalán, en un momento en el que el club busca nuevas soluciones ofensivas antes del inicio de la temporada.

El diario español Mundo Deportivo señaló que Hamza, de 18 años, protagonizó ante el Basilea uno de sus momentos más destacados durante la pretemporada, tras marcar un gran gol de disparo directo después de un centro preciso, con lo que llegó a 3 goles en los partidos de preparación y confirmó su capacidad para aprovechar las oportunidades que se le presentan.

El gol de Hamza no fue simplemente una nueva incorporación a su registro, sino que sirvió para resaltar las cualidades del delantero puro de las que carece el Barcelona en algunas de sus soluciones ofensivas actuales, ya que el jugador mostró un buen olfato dentro del área y capacidad para moverse y finalizar las jugadas de forma directa.

El Barcelona busca al mismo tiempo un delantero puro para reforzar la línea de ataque, pero el gran nivel de Hamza le brinda al cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick una opción adicional, sobre todo porque el jugador aún tiene 18 años y cuenta con un amplio margen para desarrollarse y ganar experiencia.

El Barcelona se apoya en algunos momentos en la idea del falso nueve, un sistema que le dio una gran historia al club con nombres como Lionel Messi. Además, el equipo cuenta actualmente con más de un jugador capaz de desempeñar ese rol, pero la presencia de Hamza le da a Flick una opción diferente: la de un delantero que se mueve dentro del área y busca el último toque.

El rendimiento del joven jugador ante el Basilea, en el partido que el Barcelona resolvió con un contundente 5-0, fue la prolongación de una serie de apariciones positivas durante la pretemporada, ya que Hamza se ha hecho presente en el último tercio del campo y se genera oportunidades de forma reiterada, tanto si terminan en intentos exitosos como si no se concretan.

Mientras la dirección catalana sigue estudiando sus opciones en el mercado de fichajes, la continuidad de Hamza ofreciendo estos niveles se impone en los planes de Flick y hace difícil ignorar al jugador a la hora de definir los rasgos de la plantilla ofensiva para la nueva temporada.

Y aunque la pretemporada no basta por sí sola para juzgar la capacidad de un jugador joven de competir al más alto nivel del fútbol europeo, Hamza ha logrado hasta ahora aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se le han presentado, de modo que la pregunta que se plantea dentro del Barcelona es: "¿Será el delantero egipcio la sorpresa que no estaba en los planes?".