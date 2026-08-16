Hamza llama a la puerta con fuerza: un talento egipcio sacude los planes del Barcelona

El egipcio Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, sigue acaparando las miradas durante la pretemporada, tras ofrecer un nivel notable que le ha permitido imponerse con fuerza en las cuentas del conjunto catalán, en un momento en el que el club busca nuevas soluciones ofensivas antes del arranque de la temporada.

El diario español Mundo Deportivo señaló que Hamza, de 18 años, protagonizó ante el Basilea uno de sus momentos más destacados de la pretemporada, después de anotar un gol espléndido de disparo directo tras un centro preciso, con lo que llegó a 3 goles en los partidos de preparación y confirmó su capacidad para aprovechar las ocasiones que se le presentan.

El gol de Hamza no fue una simple incorporación más a su registro, sino que vino a resaltar las cualidades del delantero puro que el Barcelona echa en falta en algunas de sus soluciones ofensivas actuales, ya que el jugador mostró buen olfato dentro del área y capacidad para moverse y finalizar las jugadas de manera directa.

El Barcelona busca al mismo tiempo un delantero puro para reforzar la línea de ataque, pero el brillo de Hamza otorga al cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick una opción adicional, sobre todo porque el jugador tiene todavía 18 años y cuenta con un amplio margen para desarrollarse y ganar experiencia.

El Barcelona se apoya en algunas de sus etapas en la idea del falso nueve, un sistema que ha forjado una gran historia para el club con nombres como Lionel Messi. Además, el equipo cuenta actualmente con más de un jugador capaz de desempeñar ese papel, pero la presencia de Hamza le da a Flick una opción diferente: un delantero que se mueve dentro del área y busca el último toque.

La actuación del joven jugador ante el Basilea, en el partido que el Barcelona resolvió con una goleada por cinco a cero, fue la continuación de una serie de apariciones positivas durante la pretemporada, ya que Hamza se ha hecho presente en el último tercio ofensivo y se genera ocasiones de manera reiterada, ya terminen en intentos exitosos o queden a medias.

Y mientras la dirección catalana sigue estudiando sus opciones en el mercado de fichajes, la continuidad de Hamza en este nivel se impone en las cuentas de Flick y hace difícil ignorar al jugador a la hora de definir los perfiles de la plantilla ofensiva para la nueva temporada.

Y aunque la pretemporada no basta por sí sola para juzgar la capacidad de un jugador joven de competir en los niveles más altos del fútbol europeo, Hamza ha logrado hasta ahora aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se le han presentado, de modo que la pregunta que se plantea dentro del Barcelona es: «¿Será el delantero egipcio la sorpresa que no estaba en las cuentas?».