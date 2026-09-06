El Barcelona cierra el mercado de fichajes de verano sin la contratación del delantero argentino Julián Álvarez, que representó el mayor objetivo del equipo durante el verano, aunque con la sensación de haber encontrado soluciones suficientes para cubrir la posición de delantero puro.

La operación de la llegada del brasileño Gabriel Jesús en los últimos instantes se considera la última pieza dentro de un plan que el director deportivo Deco preparó desde hace varios meses, previendo el escenario que finalmente se ha dado con la no incorporación del jugador argentino a las filas del conjunto catalán.

El diario español "Sport" desveló que el director deportivo del Barcelona, Deco, nunca ocultó dentro de su círculo cercano la dificultad de contratar a Julián Álvarez y sacarlo del Atlético de Madrid.

Por esta razón, y mientras el Barcelona mantenía viva esa posibilidad, Deco trabajó en encontrar opciones alternativas, y el nombre del delantero inglés Anthony Gordon surgió como una opción muy atractiva para él.

Y aunque la posición natural de Gordon es la de extremo, el director deportivo mostró una admiración especial la temporada pasada mientras analizaba varios partidos del Newcastle United en los que Gordon participó como delantero puro.

Su manera de interpretar y comprender esa posición y su movilidad ganaron una gran admiración por parte de Deco, y especialmente la facilidad con la que se adapta a dos posiciones distintas sin bajar su nivel ni su rendimiento.

Deco inició unos movimientos intensos rodeados de total secretismo, en los que contactó con el entorno del jugador y realizó varios viajes a la capital británica, Londres, hasta que logró encauzar la operación y cerrarla con éxito el pasado 27 de mayo.

Y en el momento en que la mayor parte de la atención estaba centrada en seguir la situación de Julián Álvarez, el Barcelona ya había asegurado su opción alternativa.

Gordon se considera más que un simple extremo, ya que Deco muestra una gran admiración por las cualidades del jugador inglés, y concretamente por su capacidad para desbordar por las bandas y atacar los espacios, además de su forma de posicionarse cuando juega por dentro y la facilidad con la que baja a recibir el balón y participa en la construcción del juego, sin olvidar que su estatura le otorga soluciones adicionales como delantero que aprovecha los centros y el juego aéreo.

El director deportivo trasladaba desde hace un tiempo no corto una idea clara a sus allegados, según la cual Gordon puede jugar como extremo y como delantero puro en función de las necesidades del entrenador Hansi Flick, siendo esta versatilidad uno de los factores más determinantes para apostar por su fichaje.

El Barcelona se blindó con este movimiento ante cualquier escenario relacionado con Julián Álvarez, coincidiendo con la irrupción del joven Hamza Abdelkarim, que demostró ser capaz de ofrecer otra opción para la misma posición.

El Barcelona llegó a las últimas semanas del mercado sabiendo que, incluso si no se completaba la gran operación, no estaba obligado a fichar por fichar.

El Barcelona dio una gran sorpresa en las últimas horas con la firma del brasileño Gabriel Jesús por 10 millones de euros, donde el delantero brasileño firmó un contrato que se extiende por dos temporadas con opción a prolongarlo una temporada más, en una operación que el club catalán ve como una oportunidad ideal en el mercado de fichajes.

La operación de Jesús se caracteriza por un riesgo económico limitado, ya que podría ofrecer un rendimiento muy alto en caso de recuperar su mejor nivel, completándose con su llegada el refuerzo de una posición que durante largos periodos del verano pareció depender por completo de lo que sucediera en el caso Julián Álvarez.

Y al final, según los últimos acontecimientos y salvo un giro inesperado, el delantero argentino continuará una temporada más en el Atlético de Madrid. Pero el Barcelona llevaba tiempo preparándose para esta posibilidad, ya que primero llegó Gordon, a quien Deco vio desde el principio como un jugador que supera la mera condición de extremo; después Hamza Abdelkarim se reservó su lugar, y en el último aliento apareció Gabriel Jesús.

El Barcelona no pudo cerrar la contratación del delantero que había fijado como objetivo principal, pero Deco dejó un plan listo para no depender exclusivamente de Julián Álvarez, un plan que se puso en marcha mucho antes de que el mercado llegara a sus últimas horas.



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