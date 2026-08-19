El Barcelona pone fin a sus preparativos para la nueva temporada 2026-2027 la tarde de este miércoles, con un duelo ante el Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper en el estadio "Spotify Camp Nou", en un partido que también será testigo de la presentación de la plantilla del equipo ante la afición, pese a que el capítulo de los fichajes aún no se ha cerrado de forma definitiva.

Hansi Flick aparecerá junto al capitán Raphinha ante la afición del Barcelona para anunciar el arranque de la nueva temporada, en un momento en el que la dirección deportiva, encabezada por Deco, continúa trabajando para cerrar el fichaje del delantero número 9, además de la posibilidad de reforzar otras posiciones antes del cierre del mercado de fichajes.

Flick convocó a dos jugadores que participaron esta mañana en el amistoso del Barcelona Atlètic ante el Club Europa, lo que significa que la dupla podría disputar dos partidos en un solo día.

Siete jugadores de campo llegan a la última estación

La participación de un gran número de jugadores del Barcelona con sus selecciones en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá llevó a Flick a apoyarse en un gran número de jugadores de la academia de La Masia durante la pretemporada.

Con el regreso paulatino de los internacionales, el técnico alemán comenzó a reducir la lista, antes de decantarse finalmente por siete jugadores de La Masia dentro del grupo que estará presente en la presentación del equipo ante el Al-Ahly.

Según el diario catalán "Sport", la lista incluye a Hamza Abdelkarim, Aureli Jordán, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Álvaro Cortés, Brian Fariñas y Ebrima Toncara.

La presencia de Toncara resulta especialmente llamativa, después de haber participado durante una hora completa esta mañana con el Barcelona Atlètic ante el Club Europa en el estadio Johan Cruyff, en el partido que terminó con la victoria del equipo catalán por un gol a cero.

Queda por saber si Flick le dará otra oportunidad de participar ante el Al-Ahly, o si se conformará con su presencia en el banquillo, tras haber disputado prácticamente un partido completo con el filial el mismo día.

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Iker Rodríguez se lleva las miradas

El octavo nombre de La Masia en la lista de Flick es el joven guardameta Iker Rodríguez, según lo que mencionó Gerard Romero.

El prometedor portero regresó a las filas del Barcelona Atlètic hace menos de una semana, antes de participar también en el duelo ante el Europa esta mañana, lo que hace que su convocatoria al Trofeo Gamper tenga un significado especial.

Rodríguez cuenta con un claro interés por parte del cuerpo técnico y la dirección deportiva, al ser una de las opciones planteadas para ocupar el puesto de tercer portero del primer equipo, en competencia con Eder Aller.

Por ello, su presencia ante el Al-Ahly, ya sea que consiga minutos de juego o permanezca en el banquillo, será importante en el marco del proceso de evaluación en curso para decidir la identidad del tercer portero del Barcelona en la nueva temporada.