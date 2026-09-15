Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, habló sobre sus aspiraciones tras renovar su contrato con el club catalán hasta 2030, y aseguró que su objetivo principal es marcar goles, evolucionar con el equipo y contribuir a la conquista de títulos, con la Liga de Campeones a la cabeza.

Hamza hizo declaraciones a los medios del Barcelona tras el acto de renovación de su contrato hasta 2030, y habló sobre su experiencia con el Barça, sus recuerdos más destacados desde la infancia, su delantero favorito, además de la posibilidad de jugar con el filial durante la presente temporada.

Una experiencia «asombrosa»

Hamza describió lo que vive actualmente en el Barcelona como «algo asombroso», y elogió el trato que le han dado los aficionados desde su llegada al club.

El delantero egipcio señaló que su compatriota Mohamed Salah representa una de las principales fuentes de inspiración para él, al ser un delantero egipcio que logró alcanzar los más altos niveles del fútbol mundial.

Hamza reveló que su gol en el Trofeo Joan Gamper (ante su exequipo, el Al-Ahly egipcio) representa su momento más destacado con el Barcelona hasta ahora, y también habló sobre su relación con sus compañeros Roony Bardghji y Karim Adeyemi, y afirmó que existe una compenetración especial entre ellos dentro del vestuario.

Sobre los goles que prefiere marcar, dijo: «Prefiero marcar el gol de la victoria en el último minuto a firmar un triplete, siempre que el triplete no lleve a la victoria, por supuesto».

El Barcelona desde la infancia

Hamza Abdelkarim recordó uno de sus momentos más destacados con el Barcelona cuando era niño, y dijo: «Vi la gran victoria sobre el Paris Saint-Germain con mi hermano en casa, y ese fue mi primer recuerdo con el Barcelona cuando era niño. Y cuando supe que el club quería ficharme, fue algo emocionante para mí».

Referentes entre los delanteros

El jugador del Barcelona habló sobre los delanteros más destacados de los que aprende, y dijo: «Hay muchos buenos delanteros. Quiero disfrutar de esto. Hay delanteros extraordinarios por todo el mundo de los que se puede aprender, y yo intento hacerlo».

Sobre su papel dentro del Barcelona, Hamza insistió en que su misión principal es marcar, y añadió: «Soy delantero y quiero marcar goles, por supuesto. Hay otros jugadores que marcan goles, como Raphinha y Lamine, pero mi aportación es marcar goles».

«El Haaland del Nilo»

El delantero egipcio habló sobre la comparación con el noruego Erling Haaland, y dijo con una sonrisa: «Haaland es un delantero extraordinario, asombroso a la hora de marcar goles y de estar en el lugar adecuado para marcarlos. Siempre se puede aprender de los grandes jugadores viendo la forma en que juegan. Y me encanta que me llamen el Haaland del Nilo».

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El sueño del Barcelona

Hamza habló sobre su relación con el club y su ambición de mejorar, y afirmó: «Es un sueño estar en este club y representarlo. Los minutos de juego son decisión del entrenador y yo lo respeto. Trabajo cada día para evolucionar. Necesito tiempo para mejorar y ayudar al equipo. Sé que los minutos llegarán, y debo estar preparado para cuando llegue el momento».

La Liga de Campeones primero

Hamza explicó: «Lo repito, quiero marcar goles y ganar títulos, especialmente la Liga de Campeones. Pero prefiero hablar de objetivos en lugar de sueños, porque así es como lo afronto».

Abdelkarim situó la conquista del título de la Liga de Campeones como su objetivo principal con el equipo, teniendo en cuenta que el título continental no entra en las vitrinas del equipo desde 2015.

Hamza tiene 18 años, y considera que la cuestión de jugar con el primer equipo o con el filial debe estar ligada a conseguir minutos de juego que le ayuden a evolucionar.

Y dijo: «No sé si jugaré con el segundo equipo. No creo que sea algo que no deba hacer, ni debo sentirme avergonzado si juego con él. Es muy importante conseguir minutos, marcar goles, entrenar con el primer equipo y demostrar mi valía dentro del campo, ya sea con el primer equipo, con el filial o con la selección. Trabajo cada día para ello».

Una misión clara

Sobre su rápida progresión y su llegada al primer equipo, Hamza dijo: «Es un sueño, como siempre digo, llegar hasta aquí, con el deseo de ganar muchos títulos y contribuir marcando goles, pues ese es mi papel como delantero».

Señaló que tiene por delante muchos aspectos que puede mejorar, y añadió: «Tengo aspectos que necesito mejorar, sí, y hay cosas que hago bien y en las que todavía puedo evolucionar. El estilo de juego del Barcelona es diferente al de cualquier otro equipo, y yo estoy en la etapa de adaptarme a él y de mejorar día tras día».

El objetivo de la temporada

Hamza cerró sus declaraciones definiendo su ambición personal durante la presente temporada, y dijo: «Marcar goles para el equipo, trabajar y evolucionar con este grupo. Soy delantero y quiero ayudar al equipo marcando goles».

Hamza busca marcar su primer gol oficial con el Barcelona, después de haber marcado 4 goles en partidos amistosos con el equipo antes del comienzo de la actual temporada.

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