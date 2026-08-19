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Hamza Abdelkarim liderará el ataque del Barcelona ante el Al-Ahly, sin los fichajes

H. Flick
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H. Abdelkarim
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Egipto

La primera titularidad de Yamal de cara a la nueva temporada

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación oficial de su equipo para el partido ante el Al Ahly egipcio en el amistoso de la Copa Joan Gamper, en el estadio Camp Nou, la tarde de este miércoles.

Flick apostó por el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que se enfrentará por primera vez a su exequipo, tras su incorporación al conjunto catalán en el pasado mercado invernal.

Hamza Abdelkarim juega como ariete, por delante del dúo formado por Lamine Yamal y el nuevo capitán Raphinha.

El partido ante el Al Ahly marca la primera aparición de Yamal como titular en un encuentro de preparación para la temporada 2026-2027.

El técnico alemán no incluyó a ningún jugador recién incorporado al Barça en el once titular del partido, pues estuvieron ausentes Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bissio y, como es lógico, Rodri, que se incorporó ayer martes.

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El Barcelona comienza su temporada con un duelo ante el Elche el próximo domingo en la segunda jornada de LaLiga, después de que se aplazara el partido contra el Athletic de Bilbao en la jornada inaugural.

Mientras tanto, el Al Ahly juega contra el Al Sharqia Enppi ese mismo día en la primera jornada de la Liga de Egipto.

Alineación completa del Barcelona:

Portería: Joan García.

Defensa: Alejandro Baldé, Gerard Martín, Eric García, Jules Koundé.

Centro del campo: Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López.

Delantera: Lamine Yamal, Raphinha, Hamza Abdelkarim.

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