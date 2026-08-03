El Barcelona afronta una auténtica crisis antes del inicio de la nueva temporada, después de que la posición de delantero centro se haya convertido en un dolor de cabeza para el técnico alemán Hansi Flick, ante la falta de cierre del fichaje de Julián Álvarez, sumada a la incertidumbre que rodea el futuro de Ferran Torres.

Según un informe publicado por el diario español "Marca", el Barcelona sigue buscando un nuevo delantero para compensar la salida de Robert Lewandowski, y Julián Álvarez encabeza la lista de candidatos, pero el Atlético de Madrid no parece dispuesto a facilitar la salida de su delantero argentino.

La directiva del Barcelona trabaja en más de una opción, aunque el club no ha logrado hasta ahora cerrar un fichaje alternativo, lo que amenaza con dejar la posición de ariete sin un refuerzo claro cuando se acerca el arranque de las competiciones de la nueva temporada.

La crisis se complica aún más con la falta de claridad sobre la situación de Ferran Torres, que despierta el interés del Paris Saint-Germain, en un momento en el que el club francés no ha presentado todavía una oferta oficial, en medio de las expectativas de que pueda llegar una propuesta en los próximos días.

La salida de Torres, en caso de producirse, supondría un duro golpe para Flick, sobre todo porque fue el suplente natural de Lewandowski durante la temporada pasada y participó en 38 partidos en la posición de delantero centro.

Pese a ello, Flick dispone de varias soluciones dentro del equipo, entre las que destacan Dani Olmo y Lamine Yamal, además de los nuevos fichajes Anthony Gordon y Karim Adeyemi, ya que todos estos jugadores han actuado anteriormente en la posición de ariete a lo largo de su carrera.

También sobresale el nombre del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim como una de las posibles soluciones procedentes de la cantera, después de haber sido titular en los dos partidos amistosos del Barcelona ante el Europa y el Birmingham, y de haber logrado marcar los dos goles del equipo durante el encuentro frente al Birmingham.

Pero confiar en Hamza o en cualquiera de las soluciones internas no parece suficiente para resolver la crisis por completo, ya que el Barcelona necesita un delantero capaz de soportar la presión de la competencia al más alto nivel, especialmente con las aspiraciones del club de pelear por todos los títulos.

De este modo, el Barcelona se encuentra ante una carrera contrarreloj para cerrar el expediente del nuevo delantero, con el inicio de la temporada cada vez más cerca, mientras el futuro de Julián Álvarez y de Ferran Torres sigue abierto, lo que convierte la posición de ariete en uno de los mayores desafíos a los que podría enfrentarse Flick al comienzo de la nueva temporada.

Lee también:

El Real Madrid emite un comunicado sobre Vinícius Júnior