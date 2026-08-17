El Barcelona se prepara para disputar su tradicional partido del Trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly egipcio, la noche del lunes, en el estadio "Spotify Camp Nou", en un enfrentamiento que va más allá de ser un simple amistoso, ya que encierra numerosos titulares importantes antes del inicio de la nueva temporada.

El diario español "Marca" señaló que el partido representa la última prueba del conjunto catalán antes de abrir su andadura en LaLiga, lo que brinda al cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick una última oportunidad para comprobar la puesta a punto de sus jugadores a nivel técnico y físico.

El diario añadió que uno de los principales atractivos del encuentro es el duelo del joven delantero Hamza Abdelkarim contra su antiguo equipo, el Al-Ahly, tras su incorporación al Barcelona, en un partido con un carácter especial para el jugador egipcio.

El partido también será testigo del esperado estreno de varios de los nuevos fichajes ante la afición del Barcelona en el estadio "Spotify Camp Nou", durante el acto de presentación del equipo para la nueva temporada, una ocasión que el club catalán procura aprovechar para mostrar los rasgos de su plantilla antes del comienzo de las competiciones oficiales.

"Marca" apuntó que Flick aprovechará el encuentro para dar los últimos retoques a los aspectos tácticos y físicos, después de que el equipo haya atravesado un intenso periodo de preparación, en el marco del afán del Barcelona por confirmar su puesta a punto antes de iniciar la campaña de defensa del título de LaLiga.

El Barcelona disputará el partido ante uno de los clubes con más títulos de África, en una dura prueba con la que espera seguir ofreciendo un rendimiento destacado antes del pistoletazo de salida oficial de la nueva temporada.

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